Реал Мадрид 0:1 Атлетико Мадрид, гол на Адемола Луукман

Реал Мадрид губи с 0:1 от градския си съперник Атлетико Мадрид в поредното издание на голямото дерби на испанската столица. Попадението на "Сантиаго Бернабеу" реализира Адемола Луукман в 33-тата минута.

Двубоят е по-важен за "белите", които са втори в класирането на Ла Лига. Кралският клуб изостава със 7 точки от лидера Барселона и при евентуална грешна стъпка значително ще намалят шансовете си да ликуват с титлата.

Атлетико се намира на 4-тата позиция, а с победа или равенство тази вечер ще изпревари Виляреал.

Реал Мадрид е в отлично настроение, след като през седмицата постигна втора победа срещу Манчестър Сити в Шампионската лига и се класира за четвъртфиналите

Атлетико също се нареди сред най-добрите осем в турнира. "Дюшекчиите" загубиха с 2:3 като гост на Тотнъм, но продължават напред благодарение на разгромния успех с 5:2 в първия мач.

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е направил само две промени в състава си в сравнение с двубоя на "Етихад". На вратата застава Андрий Лунин вместо контузения Тибо Куртоа, а капитанът Даниел Карвахал е предпочетен пред Трент Александър-Арнолд на десния фланг на защитата. Килиан Мбапе отново е на пейката, а в предни позиции стартират Винисиус Жуниор и Браим Диас. Федерико Валверде и Арда Гюлер ще са външни халфове, а в средата на терена ще си партнират Орелиан Чуамени и младокът Тиаго Питарч.

Сред резервите на домакините са Джуд Белингам, Франко Мастантуоно, Едуардо Камавинга, Гонсало Гарсия и Алваро Карерас.

В титулярния състав на Атлетико се завръща капитанът Коке за сметка на Науел Молина. Нападението отново ще водят Антоан Гризман и Хулиан Алварес, а по крилата ще им помагат Джулиано Симеоне и Адемола Луукман. В отсъствието на Ян Облак, който има травма, на вратата отново е Хуан Мусо, а защитата пред него оформят Маркос Йоренте, Робин Льо Норман, Давид Ханцко и Матео Руджери.

На пейката за "дюшекчиите" са Александър Сьорлот, Алекс Баена, Николас Гонсалес, Хосе Хименес, Тиаго Алмада и Клеман Лангле.

Силното начало на Реал Мадрид можеше да доведе до ранен гол, но Мусо спаси удар на Карвахал от границата на наказателното поле. До това положение се стигна след хубав пробив на Винисиус по левия фланг. Малко по-късно Федерико Валверде се озова на отлична позиция и стреля по дигонала, но топката срещна гредата.

Атлетико заложи на мълниеносни контри и при една от тях Гризман изведе Маркос Йоренте, който шутира, но Лунин реагира добреи не позволи топката да премине голлинията. Футболистът на Атлетико остана на тревата, защото беше отнесен от брутален шпагат на Карвахал, но съдията Хосе Мунуера Монтеро си замълча.

Йоренте се изправи и продължи мача, но в средата на полувремето за кратко напусна терена, за да му бъде оказана медицинска помощ. Докато испанският национал го нямаше, Гризман изпълняваше ролята на десен бек.

В 22-рата минута се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на Атлетико, но Джулиано Симеоне на два пъти попречи на Винисиус да открие резултата. В 24-тата бразилецът отново имаше шанс да стреля, но го направи по-силно от необходимото и топката излезе в аут.

Винисиус постоянно тормозеше защитата на Атлетико, а в 27-ата минута за нарушение срещу него Джони Кардосо получи жълт картон. От статичното положение Валверде шутира мощно, а топката леко се отклони от играч на гостите, но Мусо внимаваше и не допусна да бъде изненадан.

"Дюшекчиите" нападаха повече по левия фланг, където много активен беше Луукман. Нигериецът в няколко ситуации опита да стреля, но винаги се намираше кой да го блокира. В 32-рата минута Валверде проби в наказателното поле и пусна успоредно подаване, но то не стигна до негов съотборник.

Секунди по-късно Атлетико организира великолепна атака и този път Адемола Луукман опъна мрежата. Всичко започна от ювелирен пас на Хулиан Алварес, след това Матео Руджери намери Джулиано Симеоне, а той подаде с пета към Луукман, за когото остана най-лесното.

След гола Реал Мадрид се опита да притисне съперника.

Снимки: Gettyimages