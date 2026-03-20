Реал Мадрид се насочва към Диого Далот

  • 20 март 2026 | 06:58
Реал Мадрид е набелязал защитника на Манчестър Юнайтед, Диого Далот, като трансферна цел за предстоящия пазарен прозорец. През миналото лято „Лос Бланкос“ привлякоха Трент Александър-Арнолд от Ливърпул, но английският национал преминава през труден сезон и не успява да демонстрира най-добрата си форма. Според вестник "Спорт", Реал Мадрид работи по привличането на нов десен бек през лятото, а Далот е разглеждан като „основна цел“ за клуба.

Александър-Арнолд имаше проблеми с контузии и е записал едва две асистенции в 20 мача във всички турнири за столичния гранд. В същото време Дани Карвахал е взел участие само в 17 срещи през кампанията, като 11 от тях са в Ла Лига. Бъдещето на испанеца е обект на сериозна несигурност. Договорът на 34-годишния футболист на „Бернабеу“ изтича това лято и се смята, че ръководството на Реал Мадрид е готово да го пусне да си тръгне като свободен агент.

Това е и причината Реал Мадрид сериозно да обмисля летен ход за Далот. В информацията се твърди, че Манчестър Юнайтед може да е склонен да се раздели с португалския национал срещу трансферна сума от порядъка на 40 милиона евро (35 милиона паунда).

Далот подписа нов договор с Манчестър Юнайтед през лятото на 2023 г., като настоящият му контракт е до юни 2028 г. и включва опция за удължаване с още една година. Португалецът изпитваше затруднения с формата си под ръководството на Рубен Аморим, като не успяваше да се наложи като уинг-бек нито отдясно, нито отляво. Въпреки това Далот изглежда много по-уверен, откакто Майкъл Карик промени схемата на игра на 4-2-3-1, което позволи на защитника да се върне на предпочитаната си позиция като десен бек.

Далот е близо до осмата си година в Манчестър Юнайтед, след като пристигна от Порто през 2018 г. Той е представил „червените дяволи“ в 240 мача във всички турнири, като е отбелязал 10 гола и е направил 20 асистенции. Португалецът може да пристигне в Реал Мадрид като заместник на Карвахал и конкуренция за Александър-Арнолд, който ще се стреми към по-силно представяне през следващия сезон.

Кириани Сабе от Клуб Брюж и Педро Поро от Тотнъм също са сред вариантите, които Реал Мадрид разглежда, за да реши проблема си на позицията десен бек.

Снимки: Gettyimages

