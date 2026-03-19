Лудогорец няма право на грешка във Варна

Отборите на Спартак (Варна) и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на срещата ще бъде Кристиян Колев.

Разликата в класирането между двата тима е очевидна – Лудогорец заема втората позиция с 53 точки след 26 изиграни мача, докато домакините от Спартак (Варна) се намират в опасната зона на 13-то място с едва 23 пункта.



Разградчани имат впечатляваща голова разлика с 49 отбелязани и само 18 допуснати гола. Варненци са в трудна ситуация с отрицателна голова разлика – 23 вкарани срещу 40 получени попадения. За "соколите" този мач е от изключително значение в борбата за оцеляване, докато гостите се нуждаят от трите точки, за да поддържат натиска върху лидера Левски в класирането, който в събота приема Черно море.

Спартак (Варна) преминава през труден период с три загуби в последните пет мача. В последния кръг съставът на Гьоко Хаджиевски допусна драматично поражение от ЦСКА 1948.

От друга страна, Лудогорец има три поредни победи, като в последния кръг прегази ЦСКА в Разград.

Домакините няма да могат да разчитат на офанзивния полузащитник Тайлсон, който е наказан. Под въпрос са Дамян Йорданов и Талес.

За "орлите" се очаква да са готови Квадво Дуа и Руан Секо, които бяха принудително заменени срещу ЦСКА.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛУДОГОРЕЦ

Стадион: "Спартак", Варна

Главен съдия: Кристиян Колев

Начало: 18:00 часа