Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо ще даде 4 дни почивка на своите играчи. Това ще се случи след гостуването на Спартак (Варна), което е в четвъртък от 18:00 часа.

Играчите на "орлите" ще почиват от петък (21 март) до понеделник (24 март). Хьогмо събира своите играчи на 25 март, вторник, като тогава отборът започва подготовка за домакинството на ЦСКА 1948, което ще бъде в уикенда 4-5 април.

Както е известно, футболистите на Лудогорец имаха много кратка зимна ваканция, като излязоха в почивка от 20 декември и започнаха зимна подготовка на 6 януари. Причината бяха ангажиментите в Лига Европа и решителните мачове с Рейнджърс и Ница, които се играха до края на януари.