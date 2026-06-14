Медалист от САЩ'94 се избъзика с ЦСКА след погрома на Кюрасао

Бронзовият медалист от Мондиал'94 Пламен Николов се пошегува с ЦСКА след последния съдийски сигнал на мача в Хюстън между Германия и Кюрасао, спечелен от "маншафта" със 7:1.

"ЦСКА изпратили телеграма до Кюрасао: Не сте сами", написа Пинко в социалната мрежа след погрома на отбора от Карибско море.

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Така легендарният вратар направи препратка към резила на "армейците" срещу Левски на 23 септември 1994-та, когато "сините" спечелиха дербито с рекордното 7:1. Именно той беше под рамката на тима на Георги Василев в историческия мач.

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