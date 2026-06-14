Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

  • 14 юни 2026 | 18:23
  • 503
  • 0
Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

Легендата на българския футбол Христо Стоичков си спомни за своя първи мач в евротурнирите.

"Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите! И вкарах първите си два гола! Вероятно повечето не ги помнят! ЦСКА игра срещу Гьотеборг на стадион "Народна армия"!

Бихме с 2:0 в турнира Интертото, защото бяха решили да ни вадят от футбола! Започнахме от начало и стигнахме до Барселона през 1989 година!

Първите никога не се забравят! Тогава Гьотеборг дойде като полуфиналист за КЕШ, отпаднал от Барса след дузпи, но нашият велик вратар Йордан Филипов не им остави шанс", написа Стоичков в социалните мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Лусио Вагнер

Левски поздрави Лусио Вагнер

  • 14 юни 2026 | 17:01
  • 1142
  • 3
Хектор дойде в ЦСКА 1948, снима се в офиса на клубния спомоществовател

Хектор дойде в ЦСКА 1948, снима се в офиса на клубния спомоществовател

  • 14 юни 2026 | 16:30
  • 6129
  • 7
Чиликов отрязал Берое, но "заралии" се надяват на обрат

Чиликов отрязал Берое, но "заралии" се надяват на обрат

  • 14 юни 2026 | 16:09
  • 1701
  • 4
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 15696
  • 79
Рейналдо: За мен е сбъдната мечта да бъда в клуб като Левски

Рейналдо: За мен е сбъдната мечта да бъда в клуб като Левски

  • 14 юни 2026 | 15:49
  • 1623
  • 3
18 отбора се включиха в шестото издание на благотворителния турнир на феновете на Манчестър Сити в България

18 отбора се включиха в шестото издание на благотворителния турнир на феновете на Манчестър Сити в България

  • 14 юни 2026 | 14:56
  • 1095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 13155
  • 39
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:45
  • 18844
  • 5
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 15696
  • 79
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 17758
  • 44
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 52333
  • 109
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 9771
  • 23