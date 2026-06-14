Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

Легендата на българския футбол Христо Стоичков си спомни за своя първи мач в евротурнирите.

"Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите! И вкарах първите си два гола! Вероятно повечето не ги помнят! ЦСКА игра срещу Гьотеборг на стадион "Народна армия"!



Бихме с 2:0 в турнира Интертото, защото бяха решили да ни вадят от футбола! Започнахме от начало и стигнахме до Барселона през 1989 година!



Първите никога не се забравят! Тогава Гьотеборг дойде като полуфиналист за КЕШ, отпаднал от Барса след дузпи, но нашият велик вратар Йордан Филипов не им остави шанс", написа Стоичков в социалните мрежи.

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