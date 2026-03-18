Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

Спартак (Варна) няма време за преосмисляне на последната домакинска загуба от ЦСКА 1948. "Соколите" се изправят пред още по-голямо футболно предизвикателство в битката за спасение на клубния си стадион. В четвъртък варненци приемат шампиона Лудогорец. Офанзивният полузащитник Тайлсон ще изтърпи последното от трите наказания, наложени заради червения картон от двубоя с Монтана.

След последния домакински мач стана ясно, че бранителите Димо Кръстев и Ангел Грънчов, които прекараха вирусно заболяване, ще бъдат на линия. Под въпрос за срещата срещу разградчани е халфът Дамян Йорданов и лявото крило Талес. Все пак, имайки предвид важността на срещата, се очаква и двамата да попаднат в групата. Двубоят между варненските "соколи" и разградските "орли" е в четвъртък от 18.00 часа на стадион "Спартак".