Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

  • 18 март 2026 | 10:29
  • 322
  • 0

Спартак (Варна) няма време за преосмисляне на последната домакинска загуба от ЦСКА 1948.  "Соколите" се изправят пред още по-голямо футболно предизвикателство в битката за спасение на клубния си стадион. В четвъртък варненци приемат шампиона Лудогорец. Офанзивният полузащитник Тайлсон ще изтърпи последното от трите наказания, наложени заради червения картон от двубоя с Монтана.

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

След последния домакински мач стана ясно, че  бранителите Димо Кръстев и Ангел Грънчов, които прекараха вирусно заболяване, ще бъдат на линия. Под въпрос за срещата срещу разградчани е халфът Дамян Йорданов и лявото крило Талес. Все пак, имайки предвид важността на срещата, се  очаква и двамата да попаднат в групата. Двубоят между варненските "соколи" и разградските "орли" е в четвъртък от 18.00 часа на стадион   "Спартак".

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

