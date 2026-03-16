Добри новини за Лудогорец след категоричния успех над ЦСКА

Лудогорец получи добри новини след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в събота. Състоянието на централните нападатели Квадво Дуа и Руан Секо не е притеснително и те съвсем скоро ще се завърнат на терена.

Двамата напуснаха с контузии двубоя с "червените". Квадво Дуа започна като титуляр и откри резултата преди почивката, но в средата на второто полувреме се хвана за бедрото и поиска смяна.

На негово място влезе Секо, който оформи крайното 3:0, но и той напусна принудително.

Обстойните медицински изследвания са показали, че не става дума за сериозни контузии.