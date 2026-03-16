Фен призова Найденов да няма "никакво лягане на Лудогорец", бизнесменът: Ние да не сме Левски

Спомоществователят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не спира да е активен в социалната мрежа, като в един от своите коментари той погледна към предстоящия двубой с Лудогорец в efbet Лига, който ще се играе веднага след паузата за националните отбори.

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Един от феновете призова спонсора на "червените" от Бистрица: "Майсторе, супер се получи. Никакво клякане на Лудогорец! Атанас Илиев, Мамаду Диало и Марто Бойчев титуляри, за да се захароса футболния мед!". Отговорът на Найденов беше: "Ние да не сме Левски бре, като преди 3 години. Играем си освободено".