11-те на Лудогорец и ЦСКА, "червените" без промени, а "орлите" - без основен халф

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и ЦСКА, които излизат в мач от 26-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "орлите" има две промени спрямо тези, които започнаха при победата над Левски. Няма ги контузените Видал и Нареси, а на техните места стартират Калоч и Маркус.

"Червените" пък не правят нито една промяна спрямо 11-те, които започнаха при победата с 2:0 над Локомотив (София) в предишния кръг.

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 23. Дуарте, 26. Калоч, 18. Чочев, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Квадво Дуа

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 11. Брахими, 38. Перейра, 28. Питас