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Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

  • 15 юни 2026 | 06:16
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Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

Каролина Хърикейнс е новият властелин в Националната хокейна лига (НХЛ), след как спечели втората Купа „Стенли“ в своята история! „Ураганите“ затвориха финалната серия срещу Лас Вегас Голдън Найтс с 4:2 победи, записвайки чиста победа с 3:0 в решителния мач №6, изигран в Лас Вегас. По този начин Каролина вдигна най-ценния трофей в хокея за първи път от 2006 година насам, преодолявайки пасив от 1:2 в серията.

В голямата сензация за финалите се превърна новобранецът на вратата Брандън Бъси, който направи истинско спортно чудо. Той започна плейофната кампания като дълбока резерва, но получи своя златен шанс в третия мач от серията, когато титулярът Фредерик Андерсен бе сменен след четири допуснати гола. Бъси се превърна в абсолютна стена за атаката на „рицарите“ и в решителната шеста среща отрази всички 15 точни изстрела към вратата си. Младият страж записа историческа „суха мрежа“, като в един момент от срещата защитата пред него буквално задуши домакините, не позволявайки им да отправят нито един точен удар в продължение на внушителните 18 минути и 37 секунди.

В предни позиции нападението на Хърикейнс действаше безмилостно и наказваше всяка грешка на Вегас. Тейлър Хол отпуши головата фиеста още в първите пет минути на двубоя, когато се възползва от неразбирателство в противниковата отбрана и преодоля вратаря Картер Харт. През втората третина Джаксън Блейк удвои аванса на Каролина, засичайки шайбата от непосредствена близост след мощна обсада пред вратата на домакините. Крайното 3:0 бе оформено малко преди последния съдийски сигнал от Николай Елерс, който прати шайбата на празна врата и отприщи луди шампионски празненства за „ураганите“.

Походът на Каролина Хърикейнс до трофея превърна наставника Род Бриндамур в един от малкото хора в историята на хокея, вдигали Купа „Стенли“ с един и същи франчайз както като капитан на леда (през 2006 г.), така и като старши треньор зад скамейката.

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Снимки: Gettyimages

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