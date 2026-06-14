Хектор дойде в ЦСКА 1948, снима се в офиса на клубния спомоществовател

Боливийският футболист Ектор Куеляр пристигна в ЦСКА 1948. Финансовият бос на "червените" от Бистрица Цветомир Найденов публикува в социалната мрежа снимка на халфа от своя офис. На нея южноамериканецът е с фена на тима Теодор Александров - Гардероба.

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"Хектор ЦСКА vs Ахил от Борово", написа шеговито Найденов. Бизнесменът беше обявил идването на 25-годишния боливиец още в началото на месец май. Преди два дни клубът от efbet Лига представи официално своя нов технически директор - Ивайло Котев, който преди това беше шеф в Локомотив (София).

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