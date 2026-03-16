Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Италианският гранд Милан е поредният силен европейски отбор, който включи звездата на Лудогорец Петър Станич в списъка си с набелязани за привличане. Съгледвач от агенция, която си сътрудничи с "росонерите" и Аталанта в наблюдаването на перспективни играчи, присъства на "Хювефарма Арена" за съботния двубой между разградчани и ЦСКА, пише "Тема Спорт". Скаутът е останал доволен от видяното, като 24-годишният сърбин се отличи с добро представяне и гол в мрежата на Фьодор Лапоухов. Лудогорец е поставил внушителна цена от 10 млн. евро на сърбина, който продължава да е и лидер сред голмайсторите в Лига Европа със седем попадения, колкото има и Игор Жезус от Нотингам Форест.

Допълнителен плюс при сделка за Петър Станич е, че сърбинът има и паспорт от Европейския съюз – хърватски. Договорът на атакуващият халф с "орлите" е до юни 2028 г. Той бе привлечен миналото лято от ТСЦ Бачка Топола, като разградчани платиха за правата му 1,8 милиона евро. Станич е юноша на Цървена звезда, който обаче се отказва от него през 2023 г. и го продава на ТСЦ Бачка Топола за 200 000 евро. Евентуална сделка с Милан би била най-престижната за Лудогорец в клубната история, докато разградчани вече са имали трансферни отношения с Аталанта. През лятото на 2017 г. "зелените" продадоха защитника Хосе Паломино на бергамаските за над 4.5 млн. евро.