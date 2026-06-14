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Левски поздрави Лусио Вагнер

  • 14 юни 2026 | 17:01
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Левски поздрави Лусио Вагнер

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави Лусио Вагнер, който днес празнува своя рожден ден.

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"Днес бившият бранител на „Левски“ Лусио Вагнер празнува своя половинвековен юбилей.

Бразилският защитник е роден на 15 юни 1976 година и започва кариерата си в „Наутико“ (Ресифе), преминава през още няколко местни тима, като играе и за португалския „Бенфика” и испанския „Севиля“.

Облича синята фланелка през лятото на 2003 година и записва 177 мача и 5 гола във всички турнири. Трикратен шампион на България (2005/06, 2006/07 и 2008/09 година), двукратен носител на Купата на България (2005 и 2007 година) и трикратен носител на Суперкупата на България (2005, 2007 и 2009 година).

Вагнер е неизменна част от дрийм тима на „сините“ достигнал до ¼ финал в турнира за Купата на УЕФА през сезон 2005/06 година и групите на Шампионската лига през сезон 2006/07 година.

Получава българско гражданство и записва 15 мача с фланелката на националния отбор.

ПФК „Левски“ честити юбилея на Лусио Вагнер и му пожелава здраве, лични и професионални успехи, и много щастливи мигове с любимия отбор", написаха от клуба.

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