Подозират мароканците, че са отровили играчи на Сенегал

Футболистите на Сенегал са били натровени от домакините от Мароко покрай финала на Купата на африканските нации преди седмица. Такива са подозренията на сенегалския национал Исмаил Якобс.

“Не мога да кажа точно какво се е случило, защото нямам всички доказателства, но лично подозирам, че трима от нашите играчи са били отровени. Не ставаше дума за обикновено хранително натравяне с повръщане или нещо подобно. Тези трима футболисти наистина се сринаха. Беше много плашещо. И тримата не бяха в състояние да прибират езика си в устата. Не искам да обвинявам никого, но това със сигурност не беше инцидент“, сподели играещият в Галатасарай Якобс.

Сенегал спечели с 1:0 след продължения в един от най-скандалните финали. Както е известно, в края на редовното време бъдещите шампиони напуснаха терена в знак на протест.

Самият Якобс влезе като резерва в срещата.

