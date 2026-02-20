Популярни
  Мароко
  2. Мароко
  Мароко осъди на затвор фенове заради действията им на финала

Мароко осъди на затвор фенове заради действията им на финала

  • 20 фев 2026 | 13:25
  • 467
  • 0

Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации в столицата Рабат на 18 януари.

След изслушване, продължило повече от пет часа, председателстващият съдия постанови, че феновете - 18 сенегалци и един френски граждани, са виновни по повече от половин дузина обвинения, включително за увреждане на спортни съоръжения и извършване на насилие по време на спортно събитие.

Единадесет от тях получиха присъди от една година в затвора и бяха глобени с 550 долара. Четирима бяха осъдени на шест месеца, в допълнение към глоба от 218 долара. Останалите четирима получиха най-леката присъда от три месеца затвор и 130 долара.

Един от обвиняемите припадна при прочитането на съдебните решения, а останалите отказаха да станат от местата си, когато им беше наредено да напуснат залата през малка врата, водеща към арестантските килии. Видимо разтърсените членове на семействата им настояваха, че техните близки са невинни. Адвокатите заявиха, че планират да обжалват решението, което смятат за прекалено строго.

Подсъдимите бяха арестувани миналия месец, когато разгневени привърженици се опитаха да нахлуят на терена в знак на протест срещу късно отсъдена дузпа в полза на домакина Мароко по време на финала, който Сенегал в крайна сметка спечели с 1:0. Те бяха държани в ареста повече от месец в очакване на присъдата.

Снимки: Gettyimages

