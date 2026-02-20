Мароко осъди на затвор фенове заради действията им на финала

Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации в столицата Рабат на 18 януари.

След изслушване, продължило повече от пет часа, председателстващият съдия постанови, че феновете - 18 сенегалци и един френски граждани, са виновни по повече от половин дузина обвинения, включително за увреждане на спортни съоръжения и извършване на насилие по време на спортно събитие.

A court in Rabat, Morocco, has handed prison sentences to Senegalese fans involved in crowd violence after the AFCON 2025 final between Morocco and Senegal.



With 9 fans getting 1 year in prison and a fine of roughly $500 each.

6 fans got 6 months in prison and a fine of about… pic.twitter.com/PuhmJms5NE — POPCENTRAL : explains Nigeria daily on Newsense! (@popcentraltv) February 20, 2026

Единадесет от тях получиха присъди от една година в затвора и бяха глобени с 550 долара. Четирима бяха осъдени на шест месеца, в допълнение към глоба от 218 долара. Останалите четирима получиха най-леката присъда от три месеца затвор и 130 долара.

Един от обвиняемите припадна при прочитането на съдебните решения, а останалите отказаха да станат от местата си, когато им беше наредено да напуснат залата през малка врата, водеща към арестантските килии. Видимо разтърсените членове на семействата им настояваха, че техните близки са невинни. Адвокатите заявиха, че планират да обжалват решението, което смятат за прекалено строго.

Подсъдимите бяха арестувани миналия месец, когато разгневени привърженици се опитаха да нахлуят на терена в знак на протест срещу късно отсъдена дузпа в полза на домакина Мароко по време на финала, който Сенегал в крайна сметка спечели с 1:0. Те бяха държани в ареста повече от месец в очакване на присъдата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages