Селекционерът на Мароко хвърли всички в паника месеци преди Мондиала

Селекционерът на националния тим на Мароко Уалид Реграги иска да напусне поста си. Според Foot Mercato той дори вече е подал оставка, но от федерацията отрекоха това.

Реграги все още не може да преодолее драматичната загуба от Сенегал след изпълнение на дузпи на финала на Купата на африканските нации, когато Мароко бе домакин и цялата нация очакваше спечелване на отличието. Освен това треньорът е получил изкушаваща оферта от Саудитска Арабия и е възможно да продължи кариерата си в клубен отбор там.

Всичко това се случва месеци преди Мондиал 2026, на който отборът ще участва. Там той е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити.

50-годишният Реграги бе човекът, който изведе Мароко до полуфиналите на Световното първенство в Катар през 2022. Той е начело на тима от лятото на 2022-ра година насам.

В ръководството на мароканската федерация има хора, които са големи почитатели на селекционера и ще направят всичко възможно да го задържат.