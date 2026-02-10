Популярни
  Мароко
  2. Мароко
  Паненка разкритикува Диас за пропуснатата дузпа във финала срещу Сенегал

Паненка разкритикува Диас за пропуснатата дузпа във финала срещу Сенегал

  10 фев 2026 | 11:40
  • 970
  • 0

Звездата на Мароко Браим Диас продължава да получава критики за пропуснатата си дузпа в стил “Паненка” във финала на Купата на африканските нации срещу Сенегал, която лиши неговия тим от трофея в турнира. Този път срещу изпълнението на атакуващия халф се изказа самият Антонин Паненка - създателят на най-прословутия тип дузпа във футбола.

“Отне ми две години, тренирайки всеки ден, за да изпълня тази дузпа. Убеден съм, че Браим не е тренирал толкова задълбочено, колкото е трябвало, за да стреля по този начин. Решил е да я изпълни така в онзи момент и се е опитал да го направи. Ето защо според мен не успя да се разпише”, коментира Паненка по време на церемонията по връчването на годишните награди на испанско списание, носещо неговото име.

Легендарният футболист на Чехословакия също така беше категоричен, че този тип изпълнение не е проява на неуважение към вратарите. “Не съм съгласен, че това е неуважително. Когато изпълних тази дузпа за първи път, мислех, че това беше най-вероятния начин за отбелязването на гол. Във финал на Европейско първенство не мислиш за това как да се присмееш на противника ти. Моето намерение не е било да осмивам никого. Просто мислех, че това беше най-добрия начин да вкарам гол. Мнозина се пробват да ме копират и не съм видял всички опити. Трудно е да кажа чие изпълнение на дузпата е най-доброто”, добави европейският шампион от 1976 година.

Снимки: Imago

