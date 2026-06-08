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Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

  • 8 юни 2026 | 10:33
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Александър Зверев и Флавио Коболи изиграха завладяващ петсетов двубой в неделя на „Ролан Гарос“. Сблъсъкът, продължил четири часа и 16 минути, който Зверев в крайна сметка спечели с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1, за да завоюва първата си титла от Големия шлем, предложи редица интересни статистически акценти.

Сайтът на АТР разглежда пет впечатляващи статистики от финалния мач на „Ролан Гарос“ 2026:

Финалът на „Ролан Гарос“ отново стигна до решителен сет!

Сблъсъкът между Зверев и Коболи отбеляза трета поредна година, в която финалът за титлата на „Ролан Гарос“ се решава в пет сета. През 2024 г. Зверев водеше срещу Карлос Алкарас с два сета на един, преди испанецът да направи обрат и да спечели първата си титла на клея в Париж. Година по-късно Алкарас спаси паметно три мачбола за титлата и се върна от изоставане с два сета, за да шокира Яник Синер в един от най-великите финали в историята на турнирите от Големия шлем.

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"
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Зверев се присъединява към Агаси и компания в клуба „късмет от четвъртия път“

№3 в ранглистата на ATP, Зверев влезе във финала в неделя с баланс 0-3 във финали от Големия шлем. Побеждавайки Коболи, 29-годишният германец се присъедини към осемкратния шампион от Големия шлем Андре Агаси, победителя от „Уимбълдън“ 2021 Горан Иванишевич и шампиона от US Open 2020 Доминик Тийм като играчи, спечелили първия си трофей от Шлема в своя четвърти финал.

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Коболи наруши тенденцията на Зверев в тайбреците… но това не беше достатъчно

Зверев имаше основателна причина да бъде уверен, след като на два пъти навакса пробив пасив, за да стигне до тайбрек в четвъртия сет срещу Коболи. Германецът беше с баланс 26-2 в тайбреците на „Ролан Гарос“, като единствените му загуби в тайбрек бяха в полуфинала срещу Рафаел Надал през 2022 г. и в мача от първия кръг срещу Джон Милман през 2019 г.

Но Коболи сътвори нещо специално, за да нанесе трета пробойна в статистиката на Зверев в тайбреците на парижкия клей. Италианецът навакса изоставане от 1-3 и затвори четвъртия сет със страхотен форхенд уинър в движение.

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Зверев подобри показателите си в пет сета

Дори след загубата на четвъртия сет обаче Зверев все още можеше да се опре на впечатляващата си история в маратонските мачове на „Ролан Гарос“ преди решителния сет. Надделявайки над Коболи в неделя, той подобри баланса си в пети сетове в Париж до 11-2, а с ускорението към победата Зверев се изкачи до второ място в класацията за най-много победи в пет сета на „Ролан Гарос“ в Оупън ерата. Германецът има общ баланс 24-15 в пети сетове.

Най-много победи в пет сета на „Ролан Гарос“ в Оупън ерата има Гаел Монфис - 12, следван от Новак Джокович, Стан Вавринка и вече Зверев с по 11.

Изобилие от точки за пробив

Въпреки разочарованието от поражението в първия си финал от Големия шлем, 24-годишният Коболи може да погледне назад към пробивните си две седмици в Париж. Устойчивостта, която показа във финала в неделя, се вижда и от факта, че италианецът трябваше да спасява 21 точки за пробив, докато Зверев се изправи само пред осем — и въпреки това Коболи успя да доведе световния №3 до решителен сет.

В понеделник Коболи ще се изкачи с четири позиции до №10 в световната ранглиста, като за първи път ще стане играч от Топ 10.

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Снимки: Imago

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