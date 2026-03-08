Популярни
Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

  • 8 март 2026 | 12:55
  • 3183
  • 4
Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и Берое за първия неделен двубой от efbet Лига. Срещата на стадион "Дружба" започва в 12:45 часа.

Преди първия съдийски сигнал имаше раздвиждане по трибуните на стадион "Дружба", след като дванадесетокласници поканиха чрез голям транспарант своя класен ръководител - господин Ангелов, на своя абитуриентски бал в ресторант в Генерал Тошево на 24 май. Учителят от своя страна прие публично поканата.

В 20-ата минута португалският халф на Берое Франсиско Варела получи директен червен картон за опасно влизане. Веднага след това Жауме Валенс спаси удар с глава, а при добавката Джонатан Куеро не улучи вратата на "зелено-белите".

Добруджа 0:0 Берое

Стартовите състави:

Добруджа: 1. Георги Аргилашки, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 37. Венцислав Керчев, 72. Васко Оливейра, 27. Монтасар Трики, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 35. Ди Матео Ловрик, 10. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов.

Берое: 13. Жауме Валенс, 30. Сантиаго Брунели, 3. Пабло Саломони, 23. Тижан Сона, 32. Франсиско Варела, 25. Жоао Мигел, 17. Уесли Дуал, 11. Исмаел Ферер, 10. Нене, 7. Хуан Пинеда, 19. Емир Кухиня.

