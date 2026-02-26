Шеф нa Red Bull опроверга спекулациите за Клоп: Това са пълни глупости и измислици

Главният изпълнителен директор на отдел “Корпоративни проекти и нови инвестиции” в Red Bull Оливер Минцлаф категорично отрече появилите се информации за това, че компанията е готова преждевременно да се раздели с Юрген Клоп. 58-годишният германец от повече от година заема поста „ръководител на глобалния футболен отдел“ в Red Bull. Днес австрийският вестник Salzburger Nachrichten излезе с тезата, че в компанията не са напълно доволни от резултатите от работата на Клоп и ако той реши да се завърне към треньорството това може да улесни раздялата между двете страни. Изданието добави, че настоящият мениджър на Кристъл Палас Оливер Гласнер е идентифициран като потенциален наследник на Клоп.

Засилват се слуховете за раздяла между Red Bull и Юрген Клоп, има фаворит за наследник на германеца

Минцлаф обаче категорично отрече това и заяви, че всичко в Ред Бул са много доволни от работата на Клоп.

“Това са пълни глупости и измислици. Напротив: ние сме изключително доволни от работата на Юрген Клоп. Той влага много усилия, поддържа постоянна комуникация с нашите треньори и спортни директори и устойчиво развива нашата футболна философия на Red Bull. Убедени сме, че той е правилният човек за тази работа. Именно там влагаме целия си фокус и енергия”, заяви директорът пред “Скай Спортс Германия”.

Снимки: Gettyimages