Арда Гюлер е жертва на тормоз в Реал Мадрид, това е причината Клоп да не се съгласи да стане треньор, разкри бившят му ментор

Серхат Пермеджи, футболният ментор на Арда Гюлер в юношеските формации на Фенербахче, заяви в интервю за „Спортс Диджитал“, че турският талант е подложен на тормоз в Реал Мадрид. Плеймейкърът пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през лятото на 2023 година, когато бе желан и от Барселона. В началото на своята кариера при мадридчани той по-често се появяваше от пейката, но при Чаби Алонсон получи доста по-централна роля.

„Въпреки че Реал Мадрид е мегаклуб, Арда Гюлер страда от тормоз. Не че ми се е оплаквал, но знаех, че това ще се случи. Казах му да бъде търпелив. Тормозът идваше от играчите. Там има група, която не можа да приеме Арда. За съжаление, това са играчи с много високо его. Арда е много търпелив и осъзнат, но дори той започна да се бунтува с мисълта: „Защо винаги аз?", разкрива треньорът, който покровителства Гюлер от ранните му години в интервю, което предизвика сериозен отзвук в Турция.

Менторът на Гюлер твърди, че токсичната атмосфера в съблекалнята на Реал Мадрид е попречила на привличането на Юрген Клоп и е ускорила напускането на Чаби Алонсо: „Клоп вече каза, че някои играчи трябва да си тръгнат, за да дойде той. Поради същата причина си тръгна и Чаби Алонсо.“

В своето интервю Серхат Пермеджи поддържа тезата, че Фенербахче е „по-голям клуб от Реал Мадрид“.

„Винаги съм твърдял, че Фенербахче не е по-различен от Реал Мадрид. Всъщност за мен той е по-голям клуб от Реал. Имаме баскетболен отбор, който спечели Шампионската лига. Имаме световноизвестни спортисти. Безброй звезди са идвали тук. Имаме треньор, който направи бразилския национален отбор световен шампион. Имаме много легенди, излезли от нашите редици, като Огюз и Айкут. Тези хора не са служили на никой друг освен на Фенербахче, за разлика от други. Те просто си вършеха работата, потяха се за фланелките си и се превърнаха в страхотни модели за подражание за бъдещите поколения“, подчерта той.

"Сякаш идваше Меси, но се оказа, че този човек има сериозни психически проблеми"

Пармеджи коментира и преминаването под наем на колумбийския футболист Джон Дюран в турския гранд от Ал-Насър през юли 2025 г.„Имаме достатъчно данни, за да напишем книга за сезон 2026. За какво става дума? Беше привлечен един персонаж на име Джон Дюран. Пристигането му предизвика голяма изненада; сякаш идваше Лео Меси. Но се оказа, че този човек има сериозни психически проблеми“, увери той.

Снимки: Gettyimages