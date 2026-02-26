Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 413
  • 0
Джереми Фримпонг и Флориан Виртц тренираха днес наравно със своите съотборници в Ливърпул и изглежда ще бъдат на разположение на Арне Слот за съботния сблъсък срещу Уест Хам. Нидерландецът получи последната си контузия в самото началото на мача с Карабах на 28 януари и оттогава не е играл за шампионите, като пропусна последните четири двубоя в Премиър лийг. Неговото отсъствие, съчетано с дългосрочната контузия на Конър Брадли и проблемите, които имаше Джо Гомес, оставиха Слот бе варианти за десния фланг на отбраната. Най-често в тази зона трябваше да действа Доминик Собослай.

Виртц, който се намираше в много добра форма, пропусна двубоя с Нотингам Форест, след като по време на загрявката почувства болки в гърба и бе решено, че няма да се рискува с включването му в игра, въпреки че първоначално името му бе заложено в титулярния състав на шампионите.

Александър Исак напредва с възстановяването си и се очаква да се завърне през март.

