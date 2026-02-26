Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 209
  • 0
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко ще бъде с нов треньор за Световното първенство през лятото. Според Foot Mercato той може да бъде обявен до часове. Селекционерът Уалид Реграги, който изведе тима до полуфиналите на Мондиал 2022, поиска да напусне поста си в началото на месеца. Той е обяснил решението си с лични причини.

Оставката му е била приета от Мароканската футболна федерация. Шефовете на футбола в страната най-вероятно ще заложат на Мохамед Уаби и той ще води отбора на Световното първенство. Досега той беше треньор на тима на Мароко до 20 години и с него стана световен шампион миналата година.

Всичко това се случва месеци преди Мондиал 2026, на който отборът ще участва. Там той е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити.

