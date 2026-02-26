Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко ще бъде с нов треньор за Световното първенство през лятото. Според Foot Mercato той може да бъде обявен до часове. Селекционерът Уалид Реграги, който изведе тима до полуфиналите на Мондиал 2022, поиска да напусне поста си в началото на месеца. Той е обяснил решението си с лични причини.

Оставката му е била приета от Мароканската футболна федерация. Шефовете на футбола в страната най-вероятно ще заложат на Мохамед Уаби и той ще води отбора на Световното първенство. Досега той беше треньор на тима на Мароко до 20 години и с него стана световен шампион миналата година.

🚨🚨 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗢𝗨𝗔𝗛𝗕𝗜 𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗪𝗔𝗟𝗜𝗗 𝗥𝗘𝗚𝗥𝗔𝗚𝗨𝗜 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗧𝗘̂𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 !!! ✅



Il était le sélectionneur qui a remporté la Coupe du Monde U20 avec le Maroc 🇲🇦 en octobre dernier. 🏆



La… pic.twitter.com/Fg4H5vpExB — Actu Foot (@ActuFoot_) February 26, 2026

Всичко това се случва месеци преди Мондиал 2026, на който отборът ще участва. Там той е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити.