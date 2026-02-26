Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 2520
  • 3

Ференцварош и Лудогорец ще се срещнат за пети път в рамките на един спортно-състезателен сезон, а днешният двубой ще бъде девети официален мач в историята между двата отбора. Унгарският шампион е съперникът, срещу когото разградчани са се изправяли най-често в европейските клубни турнири.

Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите
Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите

Капитанът на Лудогорец Антон Недялков е взел участие във всичките осем досегашни официални срещи между двата тима. Нещо повече – бранителят е започвал като титуляр във всяка една от тях. Любопитното е, че двата отбора са изиграли и две приятелски срещи през годините, но в тях Недялков не е записал участие.

Днес защитникът може да подобри това свое постижение, а шансовете отново да стартира сред титулярните единайсет на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо изглеждат сериозни.

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Единственият, който можеше да се конкурира с Недялков по този показател, е вратарят и капитан на Ференцварош Денеш Дибуш, който е бил титуляр в седем от мачовете срещу Лудогорец. Опитният страж обаче се възстановява от контузия, пропусна двубоя в Разград и няма да бъде на разположение на старши треньора Роби Кийн и за днешния реванш.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) с нова придобивка

Спартак (Варна) с нова придобивка

  • 26 фев 2026 | 09:43
  • 535
  • 4
От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

  • 26 фев 2026 | 09:26
  • 1781
  • 1
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 2272
  • 2
Веласкес закри тренировките на Левски

Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 816
  • 0
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
  • 1015
  • 1
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 5425
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 4867
  • 27
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 48490
  • 108
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 45646
  • 42
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 43332
  • 81
Невероятни развръзки в Шампионската лига

Невероятни развръзки в Шампионската лига

  • 26 фев 2026 | 00:37
  • 24361
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 18161
  • 10