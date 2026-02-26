Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Ференцварош и Лудогорец ще се срещнат за пети път в рамките на един спортно-състезателен сезон, а днешният двубой ще бъде девети официален мач в историята между двата отбора. Унгарският шампион е съперникът, срещу когото разградчани са се изправяли най-често в европейските клубни турнири.

Капитанът на Лудогорец Антон Недялков е взел участие във всичките осем досегашни официални срещи между двата тима. Нещо повече – бранителят е започвал като титуляр във всяка една от тях. Любопитното е, че двата отбора са изиграли и две приятелски срещи през годините, но в тях Недялков не е записал участие.

Днес защитникът може да подобри това свое постижение, а шансовете отново да стартира сред титулярните единайсет на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо изглеждат сериозни.

Единственият, който можеше да се конкурира с Недялков по този показател, е вратарят и капитан на Ференцварош Денеш Дибуш, който е бил титуляр в седем от мачовете срещу Лудогорец. Опитният страж обаче се възстановява от контузия, пропусна двубоя в Разград и няма да бъде на разположение на старши треньора Роби Кийн и за днешния реванш.