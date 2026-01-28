Клоп работи с шефовете на германския футбол по създаването на съвсем нова местна футболна лига

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, Маркус Крьоше, Сами Кедира, Андреас Ретинг от Германския футболен съюз и Марк Ленц от германската футболна лига работят по оформянето на нова германска футболна лига, съобщава вестник “Билд”. Тя трябва да бъде под формата на младежко първенство с отбори до 21 години и ще бъде в отговор на нарастващите притеснения относно възможността на младите футболисти да получават достатъчно шансове за изява в първите тимове на клубовете. Новата лига ще трябва да даде възможност за трупането на повече игрови опит и физическа подготовка, които да ги подготвят за по-лесното аклиматизиране в света на мъжкия футбол.

Академиите на едва девет германски клуба са класирани сред първите 100 най-продуктивни школи на Стария континент. Тази статистика е продължена от други не по-малко притеснителни факти за местните първенства. В момента в Бундеслигата играят най-малко играчи, местно производство, от петте топ първенства в Европа, а 85% от футболистите в първото ниво на германския футбол са от играчи, които не са продукт на школите на местните клубове.

Снимки: Gettyimages