Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп сериозно обмисля да поднови треньорската си кариера и е напълно реалистична опция за нов наставник на Реал Мадрид, съобщава авторитетният германски журналист Флориан Плетенберг. Именно Клоп бе едно от основните имена, които веднага се завъртяха в пресата след изненадващото освобождаване на Чаби Алонсо в понеделник, но тогава Клоп се дистанцира от подобна възможност.
Въпреки това Плетенберг твърди, че настоящият спортен директор по футболните въпроси към концерна “Ред Бул” сериозно обмисля завръщането си на треньорската скамейка и има най-малко два проекта, които сериозно биха привлекли вниманието на специалиста - именно работата на “Сантиаго Бернабеу” и позицията в националния тим на Германия, която в момента се заема от Юлиан Нагелсман, но това може да се промени през лятото след Мондиал 2026. Според различни информации Клоп, който си взе почивка от треньорството през лятото на 2024 година, е склонен да изслуша различни предложения през следващите месеци и би могъл да се завърне в професията, ако се появи наистина подходящо предложение, което да го изкуши достатъчно.
