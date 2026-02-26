Популярни
  Левски
  2. Левски
  26 фев 2026
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз
Марселино Кареасо няма да стане част от Левски нито в този трансферен прозорец, нито в следващия. И причината за това не са пари, нито някаква сантименталност към ЦСКА или оферта от друг роден отбор. Тя е съвсем друга - той също е получил черен печат за страните от ЕС. Това се е случило, след като съпругата му бе хваната, че е пресрочила правото си на престой в държавите от съюза. Двойката трябваше да дойде у нас на 2 февруари, но това не се случи. 

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

Така на пух и прах се разбиват илюзиите, че той може да се превърне в последното ново попълнение на "сините", каквито се появиха в последните 2-3 дни. Както е известно, пазарът у нас затвори и в момента може да бъдат привличани единствено свободни агенти. Марселино е такъв поне до момента, след като се раздели с Аполон от Лимасол.

От Левски са направили всичко възможно, за да прескочат тази бариера и да издействат милост поне за Марселино, но този път не са успели, пише "Мач Телеграф".

