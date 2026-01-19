Ново от Клоп за евентуално завръщане: Не мисля, че ще променя мнението си, но...

На фона на слуховете, които го свързват с треньорския пост в Реал Мадрид през следващото лято, Юрген Клоп отново каза, че за момента не мисли да се завръща в треньорството. Той обаче уточни, че не се знае дали след време няма да промени мнението си.

“В момента бих казал “не”, но не мога да кажа никога, никога, никога. Не мисля, че ще променя мнението си, но не знам“, заяви Клоп, цитиран от АФП.

“Знам, че мога да водя футболен отбор, но това не означава, че трябва да го правя до последния си ден”, добави 58-годишният специалист.

Откакто напусна Ливърпул, германецът не е бил наставник, а междувременно започна работа като глобален футболен ръководител в Red Bull.

Той конкретно коментира уволнението на Чаби Алонсо, което стана факт преди седмица: “Когато чух за Чаби, бях малко раздвоен. Да, изненадах се, но и не се изненадах. Първо си помислих: „Как така?“, а после си казах: „Разбира се“.

Той даже припомни случая с Юп Хайнкес, който през 1998 г. беше освободен от Реал Мадрид, независимо че спечели Шампионската лига. „В Мадрид винаги е така, когато не си на върха в класирането“, подчерта той.

Клоп отправи и послание към ръководството на испанския гранд относно спортното планиране. „Бих препоръчал, когато уволняват треньор, да имат идея кой ще бъде неговият наследник. И тя да бъде реалистична. Ако си мислят, че могат да привлекат Пеп, бих казал, че шансовете не са особено големи.“

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му