Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ново от Клоп за евентуално завръщане: Не мисля, че ще променя мнението си, но...

Ново от Клоп за евентуално завръщане: Не мисля, че ще променя мнението си, но...

  • 19 яну 2026 | 14:19
  • 187
  • 0
Ново от Клоп за евентуално завръщане: Не мисля, че ще променя мнението си, но...

На фона на слуховете, които го свързват с треньорския пост в Реал Мадрид през следващото лято, Юрген Клоп отново каза, че за момента не мисли да се завръща в треньорството. Той обаче уточни, че не се знае дали след време няма да промени мнението си.

“В момента бих казал “не”, но не мога да кажа никога, никога, никога. Не мисля, че ще променя мнението си, но не знам“, заяви Клоп, цитиран от АФП.

“Знам, че мога да водя футболен отбор, но това не означава, че трябва да го правя до последния си ден”, добави 58-годишният специалист.

Откакто напусна Ливърпул, германецът не е бил наставник, а междувременно започна работа като глобален футболен ръководител в Red Bull.

Той конкретно коментира уволнението на Чаби Алонсо, което стана факт преди седмица: “Когато чух за Чаби, бях малко раздвоен. Да, изненадах се, но и не се изненадах. Първо си помислих: „Как така?“, а после си казах: „Разбира се“.

Той даже припомни случая с Юп Хайнкес, който през 1998 г. беше освободен от Реал Мадрид, независимо че спечели Шампионската лига. „В Мадрид винаги е така, когато не си на върха в класирането“, подчерта той.

Клоп отправи и послание към ръководството на испанския гранд относно спортното планиране. „Бих препоръчал, когато уволняват треньор, да имат идея кой ще бъде неговият наследник. И тя да бъде реалистична. Ако си мислят, че могат да привлекат Пеп, бих казал, че шансовете не са особено големи.“

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му
Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1152
  • 1
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1411
  • 0
В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

  • 19 яну 2026 | 11:41
  • 3856
  • 11
Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

  • 19 яну 2026 | 11:24
  • 3890
  • 2
Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

  • 19 яну 2026 | 11:04
  • 7587
  • 6
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16249
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11160
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9555
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24577
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18103
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16249
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2795
  • 3