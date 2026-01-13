Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:48
  • 10353
  • 12
Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп, който е спряган за евентуален нов старши треньор на Реал Мадрид, побърза да отхвърли варианта да започне работа на “Бернабеу”. След като Чаби Алонсо беше уволнен в понеделник, името на германеца започна да се спряга отново. Отново, защото Клоп и преди е бил свързан с “белия балет”.

От година насам бившият мениджър на Ливърпул работи като директор по футболните въпроси към “Ред Бул” и на няколко пъти вече каза, че засега не иска да се завръща на треньорската пейка.

Сега Клоп участва в ServusTV On, където разговорът му с водещия протече по следния начин:

“На първо място, мисля, че това (уволнението на Чаби Алонсо - Бел.ред.) е още един знак, че в момента там нещо не е съвсем наред - започна германецът. - Ако Чаби Алонсо, който през последните две години в Байер (Леверкузен) показа какъв изключителен треньорски талант е – и мисля, че на неговата възраст и с броя на работните места, които е имал, може спокойно да се каже това – бъде принуден да напусне Мадрид само шест месеца по-късно, това показва няколко неща.”

“От една страна, показва, че в днешно време вече не ти се дава никакво време - продължи той. - От друга, очакванията в Реал Мадрид очевидно са огромни. Да се вземе такова решение в разгара на емоциите, след като загубиха финал от Барселона, говори много. Мисля, че от известно време вече се носеха слухове.”

“А сега – не знам дали натам вървеше въпросът ти – но това няма абсолютно нищо общо с мен и не е задействало нищо и при мен, което вероятно щеше да е следващият въпрос. Бях изненадан, това е вярно – искрено изненадан. След това няколко души ми писаха и аз им отговорих с различни емоджита“, обясни Клоп.

