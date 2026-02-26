Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Лудогорец гостува на Ференцварош в елиминациите на Лига Европа, като победителят ще се класира за осминафиналите на състезанието. Там съперник на "орлите" или "фради" ще бъде Порто или Брага. Срещата на "Групама Арена" започва в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на англичанина Крис Кавана.

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Първият двубой в Разград завърши 2:1 за българския отбор, който спечели след великолепен гол на Сон през второто полувреме. Преди това Квадво Дуа даде аванс за тима на Пер-Матиас Хьогмо, а за унгарците изравни Юсуф Бамиделе. Любопитно е, че Ференцварош и Лудогорец ще се срещнат за пети път по между си в рамките на един сезон, което е рекорд в турнирите на УЕФА.

Бонман: При Хьогмо играем по-добре

Двата отбора премериха сили за първи път в третия квалификационен кръг за място в Шампионска лига на 6 август м.г., а равенството 0:0 в България беше последвано от реванша на 12 август, където унгарците ликуваха след 3:0. След това се изправиха отново за трети път в мач от основната фаза на Лига Европа на 6 ноември, когато унгарският гранд спечели с 3:1. Първата среща миналата седмица беше мач номер 4, а днес е и петият двубой.

26

Лудогорец влиза в мача след конфузната загуба от Ботев (Пловдив), която беше първа за 14-кратния шампион срещу "канарчетата" на ниво efbet Лига и която увеличи изоставането на "орлите" в първенството спрямо лидера Левски. "Сините" вече водят с цели десет точки на върха. "Зелените орли" от Будапеща пък са на три пункта зад водача Дьор в унгарския шампионат.

Лудогорец не тренира на "Групама Арена", само инспектира терена

Снощи разградчани не проведоха тренировка на "Групама Арена", а само се разходиха по терена, след като по-рано през деня имаха занимание в Пловдив. От казаното от наставника на българския шампион стана ясно, че израелският бранител Идан Нахмиас ще замени Диниш Алмейда, който е наказан за реванша.

Роби Кийн: Трябва да се представим като в Разград

При класиране напред Лудогорец ще изравни най-предното си класиране в евротурнирите. През вече далечната 2014 г. "орлите" от Разград се справиха с Лацио и достигнаха до осминафиналите в Лига Европа, където обаче не успяха да се противопоставят на Валенсия. Триумф в двубоя с Ференцварош ще прати "зелените" отново на Иберийския полуостров - този път срещу Порто или Брага.

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Ференцварош - Лудогорец

Съдия: Крис Кавана (Англия)

Начало: 19:45 часа

Стадион: "Групама Арена"