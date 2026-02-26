Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

  • 26 фев 2026 | 15:18
  • 1186
  • 0
Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен обясни защо е отказал да изрази радостта си след попадението срещу Ювентус, с което помогна за класирането на турския гранд за осминафиналите на Шампионската лига. След като мачът влезе в продължения, при 3:0 за италианския тим и общ резултат 5:5, нигериецът отбеляза в добавеното време на първото продължение за 3:1, а после Баръш Йълмаз затвърди мястото на тима си в осминафиналната фаза с второ попадение.

Осимен обаче отказа да празнува след попадението, обяснявайки, че е било от уважение към бившия си наставник в Наполи и настоящ треньор на „бианконерите“ Лучано Спалети.

„Нямаше нужда да го правя. Мисля, че беше важно да покажа уважението си към един човек, който имаше важна роля в моята кариера. Очевидно говоря за Спалети. Не усетих нужда да показвам радостта си“, заяви Осимен пред Prime Video Italia след мача.

Защитникът на Ювентус Лойд Кели беше изгонен в 48-ата минута, а отборът на Спалети доигра срещата с човек по-малко.

„Играхме зле, дори когато те останаха с 10 души, така че нямаше нужда да се радвам. Дори когато вкарах решаващия гол, нямаше нужда да го правя. Не съм такъв играч, мога да крия емоциите си. Видях хората да аплодират Ювентус за тяхното представяне. Мога да кажа, че съм щастлив“, добави Осимен.

„Трябва да поздравим Ювентус за играта им. Класирахме се, но трябва да подобрим представянето си, ако искаме да продължим и да играем срещу големите отбори. Не играхме добре - Ювентус заслужаваше да спечели, но съм щастлив, че се класирахме“, каза още 27-годишният футболист.

Опонентът на Галатасарай на осминафиналите ще стане ясен на жребия утре, като ще е или Ливърпул, или Тотнъм.

Осимен се притеснява от отмъщение на Ливърпул
Осимен се притеснява от отмъщение на Ливърпул
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 440
  • 0
Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 411
  • 0
Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

  • 26 фев 2026 | 14:57
  • 529
  • 0
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 2016
  • 4
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 880
  • 0
Рекордни приходи в европейския клубен футбол

Рекордни приходи в европейския клубен футбол

  • 26 фев 2026 | 14:03
  • 827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12595
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3741
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30142
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35558
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10018
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6028
  • 0