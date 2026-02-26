Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен обясни защо е отказал да изрази радостта си след попадението срещу Ювентус, с което помогна за класирането на турския гранд за осминафиналите на Шампионската лига. След като мачът влезе в продължения, при 3:0 за италианския тим и общ резултат 5:5, нигериецът отбеляза в добавеното време на първото продължение за 3:1, а после Баръш Йълмаз затвърди мястото на тима си в осминафиналната фаза с второ попадение.

Осимен обаче отказа да празнува след попадението, обяснявайки, че е било от уважение към бившия си наставник в Наполи и настоящ треньор на „бианконерите“ Лучано Спалети.

„Нямаше нужда да го правя. Мисля, че беше важно да покажа уважението си към един човек, който имаше важна роля в моята кариера. Очевидно говоря за Спалети. Не усетих нужда да показвам радостта си“, заяви Осимен пред Prime Video Italia след мача.

Защитникът на Ювентус Лойд Кели беше изгонен в 48-ата минута, а отборът на Спалети доигра срещата с човек по-малко.

„Играхме зле, дори когато те останаха с 10 души, така че нямаше нужда да се радвам. Дори когато вкарах решаващия гол, нямаше нужда да го правя. Не съм такъв играч, мога да крия емоциите си. Видях хората да аплодират Ювентус за тяхното представяне. Мога да кажа, че съм щастлив“, добави Осимен.

„Трябва да поздравим Ювентус за играта им. Класирахме се, но трябва да подобрим представянето си, ако искаме да продължим и да играем срещу големите отбори. Не играхме добре - Ювентус заслужаваше да спечели, но съм щастлив, че се класирахме“, каза още 27-годишният футболист.

Опонентът на Галатасарай на осминафиналите ще стане ясен на жребия утре, като ще е или Ливърпул, или Тотнъм.

Осимен се притеснява от отмъщение на Ливърпул