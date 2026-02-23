Клоп е възхитен от Бодьо/Глимт и Кнутсен: Не би могло да бъде по-лудо

Бившият наставник на Ливърпул и Борусия (Дортмунд) Юрген Клоп изрази възхищението си от представянето на Бодьо/Глимт в Шампионската лига през този сезон, след като тимът се класира за елиминациите още при дебютното си участие в основната фаза на турнира, а миналата седмица записа изненадващ домакински успех с 3:1 над Интер. Германският специалист също така призна, че неуспешно се опитал да се свърже с наставника на норвежците Шетил Кнутсен.

“Какво правят те? Не би могло да бъде по-лудо. Уау, Атлетико Мадрид, Манчестър Сити, а сега и Интер. Когато правиш такива неща, определено искаш да продължаваш така. Никой не очакваше от тях дори да стигнат до основната фаза, а повечето хора вероятно са си мислели, че постигнатото от тях преди това е огромно постижение, което обаче е в миналото. Но ето, че те продължават по същия начин. Сега те имат имат голям шанс, но веднъж в Ливърпул ние спечелихме с 5:2. Тогава беше различно заради правилото за головете на чужд терен, но бяхме на косъм да бъдем елиминирани. Така че нищо не е свършило, но те се намират във фантастична позиция. Възхитително е това, което правят Кнутсен и неговият щаб. Та те дори са извън сезона в Норвегия. Почти март сме, а те откога не са играли шампионатен мач? (Отговарят му, че от края на ноември - б.р.) Невероятно, впечатляващо. Нека видим колко напред могат да стигнат.

Не съм гледал отбора достатъчно. Веднъж се опитах да се свържа с Кнутсен, но разбираемо той беше в дълбока подготовка за мач. Но това е абсолютна лудост. Искам да знам повече, защото не разбирам как го правят, много е интересно. Това, което разбирам, е стилът им на игра. Той е доста добър, но цялостният проект е супер интересен. Много е приятно, че подобни неща могат да се случат. Сега те осъзнават, че имат шанс горе-долу във всеки кръг. Дотам са стигнали. Като го изречеш на глас, звучи като лудост, но това е факт”, заяви Клоп в интервю за норвежката TV2.

На свой ред на днешната си пресконференция Кнутсен отговори на похвалите на именития си колега и неуспешния му опит да установи контакт с него. “Не е лесно човек да се свърже с мен. Тази история малко се преекспонира. Преди всичко, трябва да кажа, че като човек, треньор и лидер той определено е модел за пример. Също така трябва да се вземе предвид момента. Не мога да изисквам 100% фокус от моите играчи, ако аз самият не съм концентриран. Сега сме между два мача и най-важното е да се фокусираме върху това. Просто чрез друг човек му предадох, че нямах време за подобна среща”, обясни той.

