Клоп отказал на Манчестър Юнайтед и Челси

Юрген Клоп е бил потърсен от Манчестър Юнайтед и Челси да поеме треньорския пост след напускането му на Ливърпул, разкри неговият агент Марк Косике. Германският треньор, който напусна "Анфийлд" през лятото на 2024 г., за да си вземе почивка от кариерата, по-рано заяви, че никога няма да тренира друг английски клуб.

След почти девет години в Ливърпул, където спечели Шампионската лига и Премиър лийг, Клоп реши да се оттегли от треньорството. Въпреки това, според неговия мениджър, интересът към работата му не е намалял. Освен двата гранда от Премиър лийг, Клоп можеше да наследи Гарет Саутгейт начело на националния отбор на Англия, след като последният напусна след Евро 2024.

Понастоящем 58-годишният Клоп заема поста глобален футболен директор в групата Red Bull и според Косике, в изявление за Transfermarkt, е устоял на множество предложения да се завърне към активна дейност. „Може би в даден момент той ще каже, че трябва отново да усети миризмата на съблекалнята“, заяви Косике. „Но в момента той е много, много щастлив в сегашната си роля.“

С какво точно се занимава Клоп в момента

Агентът подробно описа възможностите, които са възникнали, преди Клоп да приеме настоящата си позиция: „Преди да се присъедини към Red Bull, Юрген можеше да тренира САЩ или Англия. Вероятно и Германия, ако Юлиан Нагелсман вече не беше там. Дори Челси и Манчестър Юнайтед направиха запитвания, въпреки че Юрген ясно заяви, че няма да тренира друг клуб в Англия. Тези предложения продължават да пристигат.“

Косике подчерта също така задоволството на треньора от кариерата му, която включва престои в Майнц и Борусия Дортмунд, преди да пристигне в Ливърпул през октомври 2015 г. „Той е изключително щастлив с това, което е постигнал. И продължава да е прекрасно да влезеш в историята като един от малкото треньори, които са ръководили само три клуба и никога не са били уволнявани“, каза той.

Припомняме, че през същото лято, когато Клоп напусна Ливърпул, Маурисио Почетино си тръгна от Челси, който назначи Енцо Мареска. В Манчестър Юнайтед пък Ерик тен Хаг беше заменен от Рубен Аморим през ноември 2024 г.

Завръщането на Юрген Клоп на "Анфийлд" обаче е насрочено за следващия месец, където той ще ръководи отбор от Легенди на Ливърпул, заедно със сър Кени Далглиш, в мач срещу Дортмунд.

