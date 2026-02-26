Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отчита солидното финансово предимство на английската Премиър лийг спрямо испанския шампионат.

“Английският футбол, без да се броят трансферите, има оборот, който е двойно по-голям от този на испанската Ла Лига и Бундеслигата - заяви Тебас. - С нормален финансов феърплей те винаги ще имат двойно по-голям инвестиционен капацитет от останалите лиги. Ние знаем, че не можем да се конкурираме с Висшата лига в икономически аспект. Можем да привличаме по-добри играчи, да имаме по-добри треньори... Но икономически не можем. А Премиър лийг няма нужда от многомилионни инжекции от собственици. Тя има достатъчно, за да бъде първа с голяма разлика.“

Той изрази сериозни притеснения относно предложените нови финансови правила в Премиър лийг, като ги определи като „лудост“, която ще доведе до по-висока инфлация на трансферния пазар.

„Има отбори, които ще могат да харчат 73%, но като се вземат предвид разходите. Защо ще има повече инфлация (в Премиър лийг)? Първо, защото разходите не се отчитат. Второ, заради трансферите. Играчът, когото искаш да купиш, ще го плащаш в рамките на четири години, а може би на втората година няма да имаш същите приходи като през първата. Така ще създадеш дефицит, проблем, повече инфлация... Това не е редно“, смята Тебас.

Директорът посочи и трети проблем, свързан с липсата на ключови регулации в Англия. „Има две основни правила, които не се обсъждат във Висшата лига. Едното е за пазарната стойност. Без него ще се върнем към Италия от 90-те и Испания от началото на века, когато започнаха бартерите между клубовете. Така ще създадем фалшиви очаквания. Другото е операциите да имат икономическа рационалност, а такава липсва.“

Запитан какви финансови правила биха могли да бъдат въведени във Висшата лига, за да се изравни конкуренцията, Тебас посочи системата на УЕФА като отправна точка. „УЕФА има система, която определено може да се подобри, но е добра. Тя ще начертае пътя напред, защото е единствената, която може да хармонизира финансовия феърплей в Европа, което е необходимо.“

Той добави, че различните лиги имат свои специфични правила, но е нужна обща рамка. „Ние (Ла Лига) имаме много специален финансов феърплей, Бундеслигата има друг, в Серия А и Франция такъв не съществува, а в Англия тепърва започват да се занимават с това... Защото преди четири години във Висшата лига нямаше финансов феърплей, беше джунгла. Логично е, че трябва да има хармонизация.“

Тебас отново разкритикува английския модел: „Финансовият феърплей, както на Ла Лига и Бундеслигата, така и на УЕФА, не е нещо сложно. Правилата са прости и целят да осигурят икономическа сигурност на клубовете. Няма нужда да се измисля нищо ново. Английската система, с 85% плюс трансфери, ще генерира повече инфлация. Сигурно. Това е лудост.“

Тебас отново беше гост на срещата на върха „Business Football Summit“, организиран от британския вестник Financial Times в Лондон. Шефът на Ла Лига говори и по въпроса с поредния расистки скандал спрямо Винисиус Жуниор - този в първия мач срещу Бенфика в Шампионската лига преди седмица.

“Расистки, хомофобски или всякакви други обиди, породени от омраза, не могат да бъдат толерирани нито по трибуните, нито извън стадиона, а още по-малко от тези, които трябва да дават пример в този спорт.

Първо трябва да изясним, че ние (в Ла Лига) от няколко години насам имаме влезли в сила наказателни присъди, включително затвор, за хора, обиждали Винисиус. Четири на брой. Отдавна работим срещу расизма и когато се сблъскахме със случая с Винисиус във Валенсия, осъзнахме, че това не е достатъчно. Затова създадохме специален комуникационен план на стадионите, заедно с клубовете. Стигнахме дотам да докладваме расистки обиди към Винисиус, които нито той самият, нито някой друг е забелязал, благодарение на нашите екипи по стадионите. Винисиус е мишена на обиди, защото е лидер в тази борба срещу расизма, а лидерите често стават обект на нападки. Трябва да се гледа на нещата от тази гледна точка. Няма никакво извинение да не защитим Винисиус от расистките обиди, на които е подложен. Расистките обиди не трябва да съществуват.“

В Испания има много по-малко расизъм. Количеството на расистките обиди по стадионите значително намаля. Доколкото си спомням, последният случай беше с Ламин Ямал на „Бернабеу“ и почти нищо друго. Във всички дивизии. Що се отнася до обидите, породени от омраза, трябва да приемем, че за съжаление винаги ще има част от обществото, която ги използва, за да нарани другия. Трябва да ги сведем до минимум и да се опитаме да не се случват. Работим и за това да не се случват извън стадионите. Затова преследваме и наказваме, включително с наказателна отговорност, всякакви расистки скандирания на феновете при посрещането на отборите. Подаваме жалби и стигаме докрай, докато не бъдат повдигнати наказателни обвинения. Направили сме го в четири случая и ще продължим да го правим“, смята Тебас.

После той коментира и въпроса за икономическото състояние на френската лига: “Много е сложно. Според мен те не разполагаха с правилните правила за финансов феърплей, нито с компетентни органи, които да ги прилагат както трябва. В съчетание с настоящия проблем с аудиовизуалните права се създава още по-сложна ситуация. Има и въпрос на управление и лидерство. Лигите, които сме начело, трябва да осъзнаваме, че ръководим състезание, в което интересите на първенството трябва да са над индивидуалните интереси на клубовете, колкото и големи да са те. В Испания имаме конфликти с Реал Мадрид, защото защитаваме състезанието. Същото това състезание, което, между другото, е направило тези клубове велики. Във Франция има сериозна криза на лидерството, защото трябва да се изправяш пред проблемите. Налице е явен конфликт на интереси. Там е Насер Ал-Хелаифи, президентът на ПСЖ, и тези проблеми не се решават. Трябва да има правила, контрол, но и да се отчита това лидерство. Защо? Преди години съм бил собственик на футболен клуб във втора дивизия. Също и в четвърта испанска дивизия. Тоест, познавам обстоятелствата в клубовете и те имат достатъчно грижи с ежедневните си проблеми – да не изпаднат, да изпълнят спортните си цели, за да мислят и за решаването на проблемите на цялото първенство. Затова трябва да има силно лидерство от страна на изпълнителни директори, президенти, ръководни екипи... И виждам, че френският футбол има голяма нужда от това в момента.“