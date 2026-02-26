Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Халфът на Барселона Френки де Йонг, който най-често излиза с капитанската лента, е получил травма на днешната тренировка, съобщи “Спорт”. Източници, близки до клуба, предполагат, че става въпрос за физически проблем, който ще извади играча от строя за период между три и четири седмици. От “Камп Ноу” все още не са излезли с официално становище, тъй като изчакват резултатите от първоначалните медицински прегледи.

Ако прогнозите се потвърдят, това означава, че нидерландецът е аут за следващите седем мача на Барселона във всички турнири. Става дума за реванша от полуфиналите за Купата на краля срещу Атлетико Мадрид, осминафиналите в Шампионската лига срещу ПСЖ или Нюкасъл, както и двубоите от Ла Лига срещу Виляреал, Атлетик Билбао, Севиля и Райо Валекано.

Освен това Де Йонг няма да бъде на разположение и за националния отбор на Нидерландия по време на предстоящата пауза за международни срещи. Тогава “лалетата” ще изиграят две контроли - срещу Норвегия (27 март) и Еквадор (31 март).