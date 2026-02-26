Засилват се слуховете за раздяла между Red Bull и Юрген Клоп, има фаворит за наследник на германеца

Вестник „Salzburger Nachrichten“ пише, че 58-годишният Юрген Клоп може да освободи поста „ръководител на глобалния футболен отдел“ в Red Bull, който заема от повече от година.

Неговата задача е да изведе клубовете от Лайпциг, Залцбург, Ню Йорк и Бразилия на следващо ниво. И, доколкото е възможно, да започнат да печелят титли. Въпреки това, тъй като спортното развитие (все още) не е задоволително, ранна раздяла изобщо не е изключена – разкрива австрийското издание.

Същият „Salzburger Nachrichten“ твърди, че австрийската компания за енергийни напитки няма да пречи на Клоп, ако той иска да се върне като треньор през лятото, което би опростило много раздялата и няма да се налага да прекратяват споразумението му.

Red Bull вече си е избрал наследник, който ще излезе доста по-евтино на компанията: Оливер Гласнер. Бившият треньор на Айнтрахт (Франкфурт) ще напусне Кристъл Палас най-късно до края на сезона, когато изтича договорът му.

Твърди се, че австриецът е уверен в способността си да поеме ролята на Клоп. Гласнер преди това е работил в РБ Залцбург като спортен координатор и помощник-треньор.

Германският таблоид Bild от своя страна пише, че „Юрген Клоп е генерирал повече медийно внимание през първата си година на работа, отколкото Red Bull някога е постигал в световния футбол. Но също така е факт, че никой не може да бъде доволен от спортните резултати на клубовете“. Особено от резултатите на РБ Лайпциг, който в момента е едва на пето място в Бундеслигата, в сезон без Шампионска лига.

„Фактът, че Клоп може да прекрати предсрочно договора си с Red Bull, валиден до 2029 г., беше възможност от самото начало. Red Bull отрича, че раздяла ще се случи веднага. Но в случай, че и двете страни преразгледат възможностите си, и Клоп реши да стане отново треньор, раздяла не може да бъде изключена“, са разбрали журналистите от Bild.

Във всеки случай, германският специалист има опции. Две от тях, от най-висок клас. Вече се говореше за възможно завръщане в Ливърпул, в случай че клубът реши да уволни нидерландеца Арне Слот, неспособен да изведе отбора на следващо ниво след инвестициите от над 500 милиона евро, направени миналото лято.

Също така, от седмици се носят слухове, че той е предпочитаният кандидат на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, който вече е проучил терена. Bild твърди, от друга страна, че в зависимост от това как ще протече Световното първенство за националния отбор на Германия, той може да бъде разгледан и от Федерацията (DFB) като заместник на настоящия селекционер Юлиан Нагелсман.