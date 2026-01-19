С какво точно се занимава Клоп в момента

С какво точно се занимава Юрген Клоп в момента? Зададен в чисто новата офис сграда на РБ Лайпциг на „Котавег“ в Германия, този въпрос е посрещнат с познатия смях на Клоп, който изпълва конферентната зала на втория етаж.

Измина година, откакто той зае поста ръководител на глобалния футбол в Red Bull. Преходът му от треньор, печелил Шампионската лига, Премиър лийг и Бундеслигата, до надзорник на най-голямата мрежа от клубове в спорта, остана донякъде встрани от светлината на прожекторите.

„Когато започнах тази работа, никой нямаше реална представа как ще изглежда тя. Същото важеше и за мен“, споделя той.

„Аз съм Юрген Клоп, но, честно казано, нямах представа какво означава това. Като футболен треньор знаех отлично, но какво означаваше това за остатъка от живота ми? Сигурен съм, че много хора са си помислили: той иска да си почива, да не е треньор повече, да пътува малко – такива неща. Но аз се познавам достатъчно добре, за да знам, че това нямаше да ме направи щастлив.“

По-лесно е да се изброи какво Клоп не е

Той не е треньор в сянка, който определя съставите вместо мениджърите, наети в мрежата на Red Bull. Нито пък е там, за да витае на заден план и да създава напрежение.

„Наскоро чух, че съм „Totengraeber“ – гробокопачът – на треньори, но това е последната титла, която бих искал да имам“, казва той. „Ролята ми е консултантска, но с власт. Аз обаче не съм човек, който стреля отдалеч. Това означава, че слушам и разчитам много на хората в клубовете. В някои моменти успокоявам нещата, а в други взимам решения.“

Мрежата на Red Bull включва РБ Лайпциг на върха на пирамидата, а под него са Ню Йорк Ред Булс в САЩ, Ред Бул Брагантино в Бразилия и РБ Омия Ардия в Япония. Производителят на напитки притежава и миноритарен дял в Париш ФК от френската Лига 1, има неизвестен дял в Лийдс и е основен спонсор на РБ Залцбург и ФК Лиферинг в Австрия.

Първата задача на Клоп, след като се присъедини към Red Bull седем месеца след напускането си на Ливърпул през май 2024 г., беше да разбере в дълбочина тази мрежа и да обиколи света, за да посети нейните подразделения.

„Открих глобален екип, който беше перфектно изграден от Марио Гомес (технически директор на Red Bull Soccer International). Имаше наистина добри, трудолюбиви хора. Но за да ръководя тази организация от много клубове, трябваше да знам с кого работя. Затова пътувах, опознах тези хора по-добре. Така разбирам лидерството и това очакваха всички от мен.“

„Така премина първата половин година“, добавя той.

Ако длъжностната характеристика на Клоп звучи широкообхватна, то е защото е такава. “Атлетик” се среща с него в събота следобед, няколко часа преди мача на Лайпциг срещу Байерн (Мюнхен) в Бундеслигата. По-късно, преди окуражаващият старт на Лайпциг да се срине до загуба с 1:5, той ще бъде основната атракция във ВИП ложите на „РБ Арена“.

Преди да стане мендижър на Ливърпул през 2015 г., Клоп постигна огромен успех с Майнц 05 и Борусия (Дортмунд), изграждайки уникален личен бранд и ставайки изключително популярен в Германия. И до днес той остава най-търсената треньорска фигура в страната и е силно застъпен в телевизионни рекламни кампании за фитнес оборудване, бира, банкови услуги и други.

Присъединяването на Клоп към Red Bull предизвика и негативни реакции. В германския футбол организацията се възприема като обида за водената от феновете култура в страната. Привърженици на Майнц и Дортмунд, където преди беше с орелоа на идол, издигнаха транспаранти на стадионите си, осъждащи решението му, малко след като назначението му стана публично достояние в края на 2024 г. Сред тези, които нямат пряко участие в играта обаче, популярността му изглежда непокътната.

Естествено, като един от най-успешните треньори на своето поколение, той запазва голям авторитет в играта. Гласът му има тежест сред футболните ръководители, които чертаят макростратегии, но продължава да отеква и в стария му свят.

Давид Раум, капитан на Лайпциг, казва, че той и Клоп поддържат редовен контакт.

„По-рано през сезона имахме среща с някои от другите капитани“, споделя той пред “Атлетик”. „Той ни даде добри съвети и ни разказа истории от миналото си като треньор. Понякога ми пише в WhatsApp след мачове. Това ме кара да се чувствам добре. Винаги ме нарича „skipper“, което мисля, че е научил в Англия.“

Във футбола техническата репутация на Red Bull е на организация, която набира интелигентно кадри – ранен идентификатор на таланти, способен да увеличи максимално потенциала на играчите, преди да ги продаде на върха в спорта.

Клоп има думата в тези дискусии. Една от многото, подчертава той. Той може да бъде и безценна част от представянето на проекта пред нови играчи, обяснява Марсел Шефер, спортен директор на Лайпциг.

„По време на (трансферния) процес, в разговорите с агентите, семействата и играча, ако Юрген е в стаята и говори за нашия проект и нашата визия, той притежава нещо уникално.“

„Той има даден от Бога талант да завладява хората само за няколко минути.“

Миналото лято, след разочароващото седмо място – най-ниското класиране от промоцията в Бундеслигата през 2016 г. – Лайпциг предприе мащабна реорганизация на първия си отбор. Една от целите беше крилото Йоан Бакайоко, тогава играч на ПСВ Айндховен, който разказа за срещата си с Клоп преди да се съгласи на трансфера.

„Забавното беше, че дори не говорихме за това той да ме убеждава да дойда (в Лайпциг)“, сподели той през август. - Разговорът беше изцяло за футбол и моята гледна точка за играта. Помислих си: ‘Добре, този човек дори не е тук, за да ме притиска.’

„Той дори ми даде съвети как да се адаптирам, ако в крайна сметка отида някъде другаде. Беше просто приятелски разговор – искаше да види какъв човек съм. Когато някой като него говори с теб по този начин, той иска да изгради проект и иска ти да си част от него, но не иска да те насилва. Дава ти свободата да изразиш себе си.“

В исторически план футболният стил на Ред Бул се е въртял около формация 4-2-2-2, с плаващи плеймейкъри зад двама мобилни нападатели. След пристигането на Клоп, това е променено до нещо по-близко до 4-3-3, често използвано от неговите отбори в Ливърпул, като атакуващата мощ идва от динамични крила. В Лайпциг това сега означава Бакайоко, Антонио Нуса и изключителният Ян Диоманде.

Тази промяна изглежда типична за тона на влиянието на Клоп в цялата организация.

Миналата година Мануел Баум, бившият ръководител на академията на Лайпциг, напусна поста си по семейни причини и зае нова позиция в Аугсбург. През юни той беше заменен от Дейвид Вагнер, бившият старши треньор на Норич, Хъдърсфийлд и Шалке 04, който прекара четири години начело на втория отбор на Борусия (Дортмунд), докато Клоп беше наставник на клуба.

Двамата са близки приятели: когато Клоп се жени през 2005 г., като Вагнер е негов кум.

Една от историческите слабости на Лайпциг е неспособността им да създават собствени таланти от академията си: те са произвеждали играчи за Бундеслигата и преди, но никога за собствения си отбор. Дали ще успеят да променят това зависи от много фактори, но пряката връзка, която сега съществува между академията и върха на организацията, едва ли ще навреди.

Въпреки всички тези по-широки влияния, Клоп е най-конкретен, когато говори за това как може да повлияе на мрежата от треньори на Ред Бул – както по отношение на това, което може да идентифицира, така и как може да помогне на тези, които вече работят под шапката на компанията.

„Всички можем да се съгласим, че треньорството е наистина важна работа в даден клуб. През следващите две години вероятно ще ни трябват четири, пет или дори шест нови треньори в клубовете, в които участваме. Не защото ще уволняваме всички, а защото ако се представят над очакванията, те ще отидат другаде. Ние не сме последното стъпало (във футбола).“

„Ето защо търсим треньори по целия свят. Това е нещо доста ново. Но е подобно на скаутинга на играчи. Трудно е, защото трябва да знаеш повече за един треньор, отколкото колко добре играе отборът му и дали е впечатляващ на пресконференциите си.“

„Искам да дам шанс на младите. Най-добрият спортен директор през 2035 г. вече е някъде там. Следващите най-добри треньори също вече са там. О, Боже, има толкова много потенциал. Така че, елате тук и нека направим следващите стъпки.“

В настоящия момент ролята му е също да развива персонала, който вече е нает.

„Идеята ми с нашите треньори е да бъда човекът, когото аз никога не съм имал. Когото никой никога не е имал в този бизнес. (Когато бях треньор) много често седях в офиса си и бях много сам. Имах асистенти, които с годините станаха приятели, така че никога не ми се е налагало да преминавам през трудни моменти сам, но вземането на решения винаги означава да си сам.“

„Много хора ти дават съвети и имат страхотни идеи, но наистина не е толкова лесно да вземеш окончателното решение. Така че това винаги е било проблем. Сега, в моментите, когато треньорите се чувстват сами, искам да бъда там.“

„Говорете с мен за това. Няма да съдя. Треньорът трябва да е този в сградата, който винаги има отговора. Така че искам да помогна с тези отговори.“

Той е, по негови думи, „наоколо“ – източник на опит и увереност, събеседник за идеи, на разположение, но не и натрапчив – баланс, който не е лесен за намиране.

Клоп вече е на 58 години. Той е по-млад от Жозе Моуриньо (62) и Карло Анчелоти (66) и затова, когато на представянето си в Залцбург през януари 2025 г. намекна, че треньорските му дни са зад гърба му, никой не му повярва напълно. Той потвърди тази позиция в интервю за “Атлетик” през септември, въпреки че историите за завръщане никога не са далеч.

„Исках да направя нещо различно. Red Bull ми даде възможност да намеря роля, която определяме заедно, стъпка по стъпка. Като човек се намирам на място, където съм в пълен мир със себе си. Не искам да бъда никъде другаде.“

„Запознах се с много хора, които не познавах преди. Бях на много бизнес срещи и научих думи, които никога преди не съм знаел“, казва той, отново с характерния си смях. „Беше хубаво време. Една година мина, а натрупах опит като за пет.“



СЕБАСТИАН СТАФОРД-БЛООР, "Атлетик"

