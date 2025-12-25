Популярни
Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му

  • 25 дек 2025 | 12:32
Дали Юрген Клоп може лесно да се завърне като мениджър на някой клуб? Преди време се говореше, че има шанс той да замени Арне Слот в Ливърпул, но като че ли това отпадна като вариант. И все пак това няма да е лесно, защото от сегашния работодател на германеца - “Ред Бул”, увериха, че той има договор с тях, а в него няма откупна клауза. Клоп изпълнява ролята на ръководител по футболните въпроси към компанията.

“В контракта на Юрген няма откупна клауза и ангажиментът му към нас е очевиден”, заяви изпълнителният директор на Ред Бул Оливер Минтцлаф в интервю за Sport Bild.

“Клоп намери изключителен баланс между това да оказва подкрепа на терен и да дава на клубовете пространство за отдих. Привличането му беше истински удар, като го привлякохме без трансферна сума. Юргенсе чувства като у дома си при нас и вече е научил изключително много тук”, добави Минтцлаф.

