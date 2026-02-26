Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Италианският елитен Болоня е хвърлил око на футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов, съобщава "Тема Спорт". Това се е случило при победата с 1:0 над Славия в последния кръг. Тогава халфът се появи от резервната скамейка в 54-тата минута и се отчете с асистенция след ефектна комбинация за феноменалния гол на Алехандро Пиедраита със странична ножица. Панайотов се включи с много енергия и определено раздвижи играта на ЦСКА.

Централният защитник Иванов пък записа цял мач, като затвърди стабилните си изяви от последните двубои. Това бе трета поредна среща, в която "армейците" не допуснаха гол.

Силното представяне на двамата младежки национали не е останало незабелязано от скаут на Болоня, който е присъствал на трибуните на националния стадион "Васил Левски". Любопитно е, че цел на неговото пътуване до България е бил друг футболист от селекцията на Тодор Янчев - Кристиян Балов.

Очаква се до края на сезона от италианския клуб отново да пратят съгледвачи за младите футболисти на ЦСКА. Именно Болоня през пролетта на 2021 г. привлече Валентин Антов под наем с опция за откупуване. В крайна сметка италианците не се възползваха от нея и бранителят се завърна за кратко в ЦСКА, преди да премине в Монца. За тима са играли още Николай Илиев и Андрей Гълъбинов. В момента Болоня се намира на осма позиция в Серия А.