Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Президентът на БФС Георги Иванов говори пред медиите след края на старта на стратегическия проект "Мисия Талант". Иванов не подмина и изказването на Димитър Бербатов по време на церемонията "Спортист на годината" от вчера и каза дали ще му изпрати проблемите на БФС в Министерски съвет.

"Ще му изпратя толкова проблеми, че за мандата от два месеца, който има, няма да може да ги прочете. Трудим се, борим се всеки ден, за да може да докараме футбола в България на това ниво, за да се гордеят с него всички. Затова правим тези инициативи, но знаем къде са ни проблемите. Те са там, където се изграждат футболистите. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш", заяви Иванов.

„Идеята е да направим нещо добро. Опитваме се да направим най-доброто за българския футбол. Фирмата Double Pass е печат за качество, а ние искаме да развиваме собствените си кадри. Инвестицията е доста голяма, но за нас е важно академиите да започнат да се развиват по професионален начин, за да захранват националния отбор. Виждаме, че в последните години играят прекалено много чужденци, а така не е възможно да съставим национален тим дори от средно европейско ниво. Трябва да направим така, че този отбор да показва резултатите, които всички хора очакват. Ние сме обърнали пирамидата обратно и не ни интересува детско – юношеския футбол. Става дума за професионалните клубове, където се гледат само мъжките отбори и кой, къде се е класирал. Има пълна незаинтересованост към националния тим. Той пък е визия на свършеното години назад“, допълни Иванов.

Според него освен „Мисия Талант“ приоритет за БФС тази година още е „Академия БФС“ и развиването на проекта за спортни науки, който не е свързан само с българския футбол и ще е от полза на всички федерации.