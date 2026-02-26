Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Днес ще се изиграят реваншите от плейофния кръг в Лига Европа. Някои от отборите си осигуриха солидна преднина след първите мачове, но други ще трябва сериозно да се потрудят, ако искат да продължат напред към осминафиналите.

Българският шампион Лудогорец ще гостува на Ференцварош след успех с 2:1 в Разград преди седмица. "Орлите" получиха звучен шамар от Ботев (Пловдив) в първенството и шансовете им да защитят титлата си са все по-илюзорни, а в Будапеща ги чака пределно мобилизиран съперник.

Нотингам Форест е домакин на Фенербахче след респектираща победа с 3:0 в първия мач. Близо до следващия кръг са още Щутгарт и Генк, които спечелиха с 3:1 гостуванията си, съответно на Селтики Динамо (Загреб). Цървена звезда има аванс от един гол срещу Лил, а атмосферата на "Мала Маракана" със сигурност ще е още един коз в полза на сръбския гранд.

Виктория (Пилзен) ще посрещне Панатинайкос след 2:2 в Атина. Селта излиза у дома срещу ПАОК след победа с 2:1 в Солун, но гърците не са за подценяване. Болоня пък излиза на собствен терен срещу норвежкия Бран, след като в първия мач се наложи с 1:0.