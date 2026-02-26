Популярни
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Днес ще се изиграят реваншите от плейофния кръг в Лига Европа. Някои от отборите си осигуриха солидна преднина след първите мачове, но други ще трябва сериозно да се потрудят, ако искат да продължат напред към осминафиналите.

Българският шампион Лудогорец ще гостува на Ференцварош след успех с 2:1 в Разград преди седмица. "Орлите" получиха звучен шамар от Ботев (Пловдив) в първенството и шансовете им да защитят титлата си са все по-илюзорни, а в Будапеща ги чака пределно мобилизиран съперник.

Нотингам Форест е домакин на Фенербахче след респектираща победа с 3:0 в първия мач. Близо до следващия кръг са още Щутгарт и Генк, които спечелиха с 3:1 гостуванията си, съответно на Селтики Динамо (Загреб). Цървена звезда има аванс от един гол срещу Лил, а атмосферата на "Мала Маракана" със сигурност ще е още един коз в полза на сръбския гранд.

Виктория (Пилзен) ще посрещне Панатинайкос след 2:2 в Атина. Селта излиза у дома срещу ПАОК след победа с 2:1 в Солун, но гърците не са за подценяване. Болоня пък излиза на собствен терен срещу норвежкия Бран, след като в първия мач се наложи с 1:0.

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

  • 26 фев 2026 | 03:27
Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

  • 26 фев 2026 | 02:59
Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

  • 26 фев 2026 | 02:44
Паладино: Този обрат влиза в историята

Паладино: Този обрат влиза в историята

  • 26 фев 2026 | 04:23
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

  • 26 фев 2026 | 02:12
Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
Невероятни развръзки в Шампионската лига

Невероятни развръзки в Шампионската лига

  • 26 фев 2026 | 00:37
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
