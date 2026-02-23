Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Доскорошният президент и кандидат за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта отново говори за взаимоотношенията си с клубната икона Лионел Меси. Връзката между двамата се скъса след травматичната раздяла на клуба с аржентинеца през 2021 година. Лапорта разкри, че е правел опити да стопи ледовете между двамата и посочи за един конкретен пример, който обаче му е показал, че Меси не иска да приеме подадената му ръка. Става дума за момент по време на церемонията по връчването на “Златната топка” през 2023 година в Париж.

“Взаимоотношенията ми с Меси не са такива, каквито бяха. Имаше един инцидент по време на връчването на “Златната топка”. Аз отидох да го поздравя, но той прецени, че е не е нужно да се поздравяваме. След това имаше няколко опита за възстановяване на отношенията. Надявам се, че това ще се случи в бъдеще. Взаимоотношенията ни са наранени, но той е легенда на Барселона”, заяви Лапорта, който говори отново и за момента, в който Лео Меси посети реновирания “Камп Ноу”.

“Знаех, че е в Барселона, защото националният отбор на Аржентина играеше наблизо, но не знаех нищо по другия въпрос. Ясно е, че ако Меси иска да влезе на стадиона, винаги трябва да му бъде позволено да го направи, когато е възможно. Това е неговият дом. И точно това се случи. Лео заслужава статуя на „Камп Ноу“, точно както Кройф и Кубала, заслужава почит и ние вярваме, че подходящият момент да го направим е, когато стадионът бъде напълно завършен и побере повече от 100 000 зрители”.

🚨 Joan Laporta: “The relationship with Messi is not what it used to be. There was also an incident at the Ballon d’Or ceremony where I went to greet him and he felt that we shouldn’t greet each other. From that moment on, there were a few attempts to reconnect, and we hope that… pic.twitter.com/uZCE9RFEgh — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) February 23, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages