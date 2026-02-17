Лапорта избухна срещу съдийството: Ще се борим срещу всичко и всички, но ще я спечелим

Кандидат-президентът Жоан Лапорта даде мощен старт на своята предизборна кампания за изборите на 15 март с остро изявление срещу съдийството, от което пострада Барселона в последно време, особено в мача срещу Жирона на „Монтиливи“ в понеделник. Доскорошният президент, който е и лидер на предварителната кандидатура „Defensem el Barça“ („Да защитим Барса“), заяви, че съществуват „центрове на власт, които не искат да спечелим една лига, която ще бъде срещу всичко и всички“.

Съдийството отново е водеща тема след вчерашното фиаско на Барселона

„Както в спортен, така и в извънспортен план, има хора, които не искат да спечелим Ла Лига. Но аз съм сигурен, че ще го направим. Всеки голям отбор има спадове, но е очевидно, че някои се възползват от това, за да се опитат да ни потопят. Това ще битка лига срещу всичко и всички, но ние имаме съкровище в съблекалнята, изградено майсторски от Деко и водено от Флик. Познавам духа в отбора, говорил съм с тях и те са мотивирани да обърнат ситуацията“, увери Лапорта под аплодисментите на най-близките си сътрудници.

Лапорта обеща триумф в Шампионската лига, ако го преизберат

Жоан Лапорта се похвали, че през последните пет години „спечелихме две титли в Ла Лига, три купи и три суперкупи“. „Последните три финала, които играхме, ги спечелихме срещу Реал Мадрид. И мога да ви уверя, че е голямо удоволствие да ги побеждаваш. Важно е да вярваме на Флик и на отбора. Има симбиоза между играчи, израснали у дома, и такива, дошли от други култури, която работи прекрасно. Ще преодолеем тази ситуация“, настоя Лапорта, като подчерта, че „настъпването срещу Кунде“ при втория гол на Жирона „беше много явен фал“.

В Барселона не издържаха и скочиха на съдийството

Спортните успехи по време на последния му мандат бяха основният стълб в първата му реч като кандидат за изборите през 2026 г. И не ставаше дума само за мъжкия отбор; Лапорта изтъкна с гордост, че Барса е „мултиспортен клуб, който е натрупал 48 европейски купи“ и припомни, че „през сезон 2022/23 спечелихме шестте шампионата с всички наши професионални отбори“. Една от тези титли, разбира се, беше на женския футболен тим, благодарение на футболистки, „които карат целия свят да говори за клуба, защото са пример за подражание“. „Последните пет носителки на „Златната топка“ са състезателки на Барса“, завърши той.

