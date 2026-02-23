Флик: Важно е, че отново сме начело

Ханзи Флик говори след победата на водения от него Барселона с 3:0 над Леванте в срещата от 25-ия кръг на испанската Ла Лига.
“Беше наистина важно да отбележим ранен гол. Бяхме уверени от самото начало. Мисля, че се подобрявахме с всяка минута и заслужавахме да спечелим. Когато играеш срещу толкова силна защита, е нужно халфовете да натискат напред. Трябваше да намерим решения по левия фланг”, каза Флик.
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми
Трите точки върнаха шампионите на върха и вече имат точка преднина спрямо вечния съперник Реал Мадрид, който допусна поражение ден по-рано с 1:2 от Осасуна.
“Кансело изигра фантастичен мач. Видяхме качествата му, той създаде няколко страхотни положения, особено през първото полувреме. Точно това очаквам от него. Важно е, че отново сме начело. Това е много добре”, каза още Флик.