  Барселона
  2. Барселона
  Флик: Важно е, че отново сме начело

Флик: Важно е, че отново сме начело

  23 фев 2026 | 07:33
Ханзи Флик говори след победата на водения от него Барселона с 3:0 над Леванте в срещата от 25-ия кръг на испанската Ла Лига.

“Беше наистина важно да отбележим ранен гол. Бяхме уверени от самото начало. Мисля, че се подобрявахме с всяка минута и заслужавахме да спечелим. Когато играеш срещу толкова силна защита, е нужно халфовете да натискат напред. Трябваше да намерим решения по левия фланг”, каза Флик.

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Трите точки върнаха шампионите на върха и вече имат точка преднина спрямо вечния съперник Реал Мадрид, който допусна поражение ден по-рано с 1:2 от Осасуна.

“Кансело изигра фантастичен мач. Видяхме качествата му, той създаде няколко страхотни положения, особено през първото полувреме. Точно това очаквам от него. Важно е, че отново сме начело. Това е много добре”, каза още Флик.

