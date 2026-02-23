Флик: Важно е, че отново сме начело

Ханзи Флик говори след победата на водения от него Барселона с 3:0 над Леванте в срещата от 25-ия кръг на испанската Ла Лига.

Hansi Flick: "It's not easy to come back from a bad moment, but at the end today we gave a good response and this is what I wanted to see." pic.twitter.com/a0MviDXD63 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 22, 2026

“Беше наистина важно да отбележим ранен гол. Бяхме уверени от самото начало. Мисля, че се подобрявахме с всяка минута и заслужавахме да спечелим. Когато играеш срещу толкова силна защита, е нужно халфовете да натискат напред. Трябваше да намерим решения по левия фланг”, каза Флик.

Трите точки върнаха шампионите на върха и вече имат точка преднина спрямо вечния съперник Реал Мадрид, който допусна поражение ден по-рано с 1:2 от Осасуна.

Hansi Flick: "We needed some minutes to come into the game, but the win was deserved."



"3-0, clean sheet, clear win." pic.twitter.com/GBB6qYaVBH — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 22, 2026

“Кансело изигра фантастичен мач. Видяхме качествата му, той създаде няколко страхотни положения, особено през първото полувреме. Точно това очаквам от него. Важно е, че отново сме начело. Това е много добре”, каза още Флик.

Hansi Flick is struggling with a cough yet again. He seems quite sick in the press conference. 😷 pic.twitter.com/Fj005QRLu3 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 22, 2026