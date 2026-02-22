Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Суарес спря бесния Меси от разправия със съдията след тежката загуба

Суарес спря бесния Меси от разправия със съдията след тежката загуба

  • 22 фев 2026 | 18:45
  • 3503
  • 0
Суарес спря бесния Меси от разправия със съдията след тежката загуба

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси трябваше да бъде спрян от съотборника си Луис Суарес в желанието си да влезе в разправия с главния съдия на снощния мач, в който американският шампион загуби с 0:3 от ФК Лос Анджелис.

Сон и Лорис зашлевиха Меси и Суарес на старта на МЛС
Сон и Лорис зашлевиха Меси и Суарес на старта на МЛС

От видео, което събра множество гледания в социалните мрежи, се вижда как в съблекалните на стадиона в Лос Анджелис ядосаният Меси тръгва след Пиер-Люк Лозиер, за да изрази недоволството си от неговото съдийство в двубоя, но Суарес успява да го спре, дърпайки го за ръката.

Според журналиста Франко Паницо възможно е капитанът на Интер Маями да получи наказание от Мейджър Лийг Сокър заради поведението си, давайки за пример случай отпреди три години, в който Мат Миазга от Синсинати е получил сакнция от три мача заради подобна проява.

Междувременно, наставникът на “чаплите” Хавиер Масчерано призна, че загубата е заслужена, но уточни, че резултатът е измамлив. “Те ни победиха честно, това е реалността. Първоначалният ми анализ ми дава усещането, че резултатът донякъде е подвеждащ. Самият мач не показа толкова голяма разлика. Очевидно Лос Анджелис направи разликата по отношение на преходите, с които доста ни нараниха. Няма да правим трагедия от това. Знаем, че трябва да се подобрим, както и да подчертаваме позитивните неща, които сме направили”, коментира той след поражението.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 1007
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 1781
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 577
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1474
  • 7
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29643
  • 38
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136140
  • 621
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29643
  • 38
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 3163
  • 17
Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

  • 22 фев 2026 | 19:22
  • 9027
  • 11
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 24004
  • 36
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 14145
  • 38