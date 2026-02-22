Суарес спря бесния Меси от разправия със съдията след тежката загуба

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси трябваше да бъде спрян от съотборника си Луис Суарес в желанието си да влезе в разправия с главния съдия на снощния мач, в който американският шампион загуби с 0:3 от ФК Лос Анджелис.

От видео, което събра множество гледания в социалните мрежи, се вижда как в съблекалните на стадиона в Лос Анджелис ядосаният Меси тръгва след Пиер-Люк Лозиер, за да изрази недоволството си от неговото съдийство в двубоя, но Суарес успява да го спре, дърпайки го за ръката.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

Според журналиста Франко Паницо възможно е капитанът на Интер Маями да получи наказание от Мейджър Лийг Сокър заради поведението си, давайки за пример случай отпреди три години, в който Мат Миазга от Синсинати е получил сакнция от три мача заради подобна проява.

It’s against the rules to enter the referee locker room and the precedent was set back in 2023/2024.



But Messi isn’t Matt Miazga so we’ll see what MLS does.#InterMiamiCF #Messi https://t.co/c23qtNUFnN pic.twitter.com/xTrvaWWj5b — Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 22, 2026

Междувременно, наставникът на “чаплите” Хавиер Масчерано призна, че загубата е заслужена, но уточни, че резултатът е измамлив. “Те ни победиха честно, това е реалността. Първоначалният ми анализ ми дава усещането, че резултатът донякъде е подвеждащ. Самият мач не показа толкова голяма разлика. Очевидно Лос Анджелис направи разликата по отношение на преходите, с които доста ни нараниха. Няма да правим трагедия от това. Знаем, че трябва да се подобрим, както и да подчертаваме позитивните неща, които сме направили”, коментира той след поражението.

