  Sportal.bg
  Барселона
  3. Лапорта подаде оставка като президент на Барселона

Лапорта подаде оставка като президент на Барселона

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 4978
  • 0

Жоан Лапорта подаде оставка като президент на Барселона. Това е стандартна процедура на фона на предстоящите на 15 март избори за нов шеф на каталунския клуб, на които той ще участва. Официално до избирането на нов президент тази роля ще бъде изпълнявана от вицепрезидента Рафаел Юсте. През това време пък Лапорта ще е в кампания.

Настоящият директор е начело на “блаугранас” от пет години насам, като това е вторият му мандат.

За трети такъв Лапорта ще спори с още трима кандидати - Виктор Фонт, Чави Вилажоана и Марк Сирия.

Интересното е, че дори на 15 март да бъде преизбран, Лапорта ще може да започне новия си 5-годишен мандат чак през лятото, а дотогава начело ще се води Юсте.

Заедно с Жоан Лапорта от постовете си сега се оттеглят и няколко членове на настоящия управителен съвет, за да участват в изборния процес. По-конкретно оставките си подадоха вицепрезидентът по институционалните въпроси Елена Форт, вицепрезидентът по социалната дейност Антонио Ескудеро, както и директорите Феран Оливе, Джосеп Мария Алберт, Хавиер Барбани, Микел Кампс, Аурели Мас, Хавиер Пуч и Жоан Солер и Фере.

След като тези оставки бъдат официализирани, Управителният съвет ще продължи да изпълнява функциите си до края на мандата, предвиден за 30 юни, но с нов състав. Дотогава най-висшият колективен орган на клуба ще бъде в състав: Рафаел Юсте като президент, Жозеп Кубелс като вицепрезидент и секретар, Алфонс Кастро като ковчежник, както и директорите Джосеп Игнаси Масия, Анхел Риудалбас, Жоан Соле и Суст и Сиско Пужол.

Един от кандидатите за нов президент на Барселона вече убеждава своя звезден фаворит за заместник на Левандовски
