Барселона в опит да си върне първото място с домакинство на новак

Барселона посреща новака Леванте в среща от 25-ия кръг на Ла Лига. Мачът на "Камп Ноу" е в днешния 22-ри февруари (неделя) и ще започне в 17:15 българско време, като неговият изход може да има огромно влияние в битката за титлата в испанския шампионат.

Реал Мадрид се срина срещу средняк

Вчера лидерът Реал Мадрид се срина при визитата си на Осасуна и загуби с 1:2, което отваря пътя на шампионите да си върнат първото място, което загубиха в миналия кръг при поражението със същия резултат в каталунското дерби срещу Жирона. Освен това победата ще помогне на момчетата на Ханзи Флик да се съвземат от тежкия психологически удар, който получиха при загубата с 0:4 от Атлетико Мадрид преди десетина дни в първия полуфинал от турнира за Купата на Краля. Леванте от своя страна също се нуждае от точки, тъй като вече изостава на цели седем точки от спасителния бряг и с напредването на сезона оцеляването започва да изглежда като все по-голяма мираж.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

Преди пораженията каталунците записаха три последователни победи - 3:0 срещу Майорка в Ла Лига (на 07.02.2026), 2:1 като гост на Албасете в Купата на краля (на 03.02.2026) и 3:1 срещу Елче в първенството (на 31.01.2026). Леванте също не е в добра форма, с три поредни загуби в последните си мачове - 1:0 срещу Виляреал (на 18.02.2026), 2:0 срещу Валенсия (на 15.02.2026) и 4:2 срещу Атлетик Билбао (на 08.02.2026). Преди това отборът записа равенство 0:0 с Атлетико Мадрид (на 31.01.2026) и победа с 3:2 срещу Елче (на 23.01.2026). Предвид класирането и текущата форма, Барселона е явният фаворит в предстоящия двубой.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 23 август 2025 г., когато каталунците победиха с 3:2 като гости в мач от Ла Лига. Интересно е, че същият резултат се повтори и в срещата от 10 април 2022 г., когато Барселона отново спечели с 3:2 на терена на Леванте. На 26 септември 2021 г. каталунците постигнаха убедителна победа с 3:0 на "Камп Ноу". Единственото равенство между двата отбора в последните пет мача беше на 11 май 2021 г., когато срещата завърши 3:3 на стадиона на Леванте. На 13 декември 2020 г. Барселона спечели с минималното 1:0 на своя стадион.

Ламин Ямал се очертава като основната звезда на Барселона в този сезон. Младият талант, роден през 2007 г., продължава да впечатлява с изявите си на дясното крило. Неговата скорост, техника и способност да преодолява защитници създават постоянна опасност за противниковите отбори. Ямал е особено ефективен в домакинските мачове на "Камп Ноу", където често е в центъра на атакуващите действия на каталунците. За Леванте, Карлос Алварес се очертава като ключов играч в средата на терена. 22-годишният полузащитник е един от малкото светли лъчи в трудния сезон за отбора. Неговата работоспособност и способност да свързва защитата с нападението са жизненоважни за гостите. Алварес ще има тежката задача да се противопостави на силния полузащитен блок на Барселона, воден от опитния Френки де Йонг.