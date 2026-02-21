Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси е готов за старта на сезона в МЛС

Меси е готов за старта на сезона в МЛС

  • 21 фев 2026 | 03:11
  • 58
  • 0
Меси е готов за старта на сезона в МЛС

Звездата на Интер Маями Лионел Меси е напълно възстановен от травмата си и се очаква да вземе участие в първия мач на своя тим за новия сезон в Мейджър Лийг Сокър срещу ФК Лос Анджелис.

Аржентинската звезда пътува заедно със съотборниците си за Калифорния, където ще се проведе двубоят в нощта на 22 февруари.

Меси с мускулна контузия
Меси с мускулна контузия

Участието на Меси в срещата беше под въпрос, след като той получи мускулна контузия в задната част на лявото бедро. Травмата бе получена по време на предсезонната контрола срещу еквадорския Барселона (Гуаякил) на 7 февруари. В този мач Меси започна като титуляр, но беше принудително заменен в 58-ата минута.

След успешно възстановяване Меси вече е на разположение на треньорския щаб за откриващия кръг от шампионата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Футболната асоциация няма да наказва сър Джим Ратклиф за скандалното му интервю

Футболната асоциация няма да наказва сър Джим Ратклиф за скандалното му интервю

  • 20 фев 2026 | 21:02
  • 1030
  • 3
Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

  • 20 фев 2026 | 20:36
  • 4723
  • 0
Реал Мадрид обяви за нов проблем в отбрана

Реал Мадрид обяви за нов проблем в отбрана

  • 20 фев 2026 | 19:55
  • 3780
  • 5
Емери: Във футбола е много важно да мечтаеш, ние имаме нашата мечта

Емери: Във футбола е много важно да мечтаеш, ние имаме нашата мечта

  • 20 фев 2026 | 19:39
  • 1150
  • 0
Арбелоа: Ако Винисиус бе казал, че не иска да продължи мача в Лисабон, всички щяхме да го последваме

Арбелоа: Ако Винисиус бе казал, че не иска да продължи мача в Лисабон, всички щяхме да го последваме

  • 20 фев 2026 | 18:30
  • 7927
  • 48
Спалети: Убеден съм, че ще покажем реакция на случилото се в Истанбул, правилно обжалваме червения картон на Калюлю

Спалети: Убеден съм, че ще покажем реакция на случилото се в Истанбул, правилно обжалваме червения картон на Калюлю

  • 20 фев 2026 | 17:42
  • 1126
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 34150
  • 90
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 26315
  • 62
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 14911
  • 52
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 4313
  • 4
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 6879
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

  • 21 фев 2026 | 00:40
  • 19451
  • 3