Меси е готов за старта на сезона в МЛС

Звездата на Интер Маями Лионел Меси е напълно възстановен от травмата си и се очаква да вземе участие в първия мач на своя тим за новия сезон в Мейджър Лийг Сокър срещу ФК Лос Анджелис.

Аржентинската звезда пътува заедно със съотборниците си за Калифорния, където ще се проведе двубоят в нощта на 22 февруари.

Меси с мускулна контузия

Участието на Меси в срещата беше под въпрос, след като той получи мускулна контузия в задната част на лявото бедро. Травмата бе получена по време на предсезонната контрола срещу еквадорския Барселона (Гуаякил) на 7 февруари. В този мач Меси започна като титуляр, но беше принудително заменен в 58-ата минута.

След успешно възстановяване Меси вече е на разположение на треньорския щаб за откриващия кръг от шампионата.

Снимки: Gettyimages