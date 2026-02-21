Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Лапорта за Гави: Плачеше и беше гневен, но всичко това приключи

  • 21 фев 2026 | 04:04
  • 194
  • 0
Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира възстановяването на халфа Гави, който вече поднови тренировки с основната група на тима. През септември 21-годишният футболист претърпя повторна операция на менискуса и оттогава не е играл.

„След рецидива на контузията Гави преживя много тежки моменти, но сега всичко е в миналото и той трябва да гледа само напред. Гави страдаше и плачеше, но това приключи. Той е футболист със силен характер, който постоянно беше напрегнат и гневен, защото гореше от желание да бъде на терена. Би излязъл да играе дори на патерици“, сподели Лапорта пред каталунското издание "Спорт".

Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

„Изключително сме щастливи, че съвсем скоро Гави ще може да се завърне в игра. Имаме страхотен колектив и когато някой получи сериозна травма, това е тежък период за целия отбор. На Гави помагаха рехабилитатори, лекари, треньорът и семейството му. Всички работихме заедно, за да може възстановяването му да премине по най-добрия възможен начин“, допълни президентът на каталунците.

Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

Снимки: Imago

