Лапорта за Гави: Плачеше и беше гневен, но всичко това приключи

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира възстановяването на халфа Гави, който вече поднови тренировки с основната група на тима. През септември 21-годишният футболист претърпя повторна операция на менискуса и оттогава не е играл.



„След рецидива на контузията Гави преживя много тежки моменти, но сега всичко е в миналото и той трябва да гледа само напред. Гави страдаше и плачеше, но това приключи. Той е футболист със силен характер, който постоянно беше напрегнат и гневен, защото гореше от желание да бъде на терена. Би излязъл да играе дори на патерици“, сподели Лапорта пред каталунското издание "Спорт".

„Изключително сме щастливи, че съвсем скоро Гави ще може да се завърне в игра. Имаме страхотен колектив и когато някой получи сериозна травма, това е тежък период за целия отбор. На Гави помагаха рехабилитатори, лекари, треньорът и семейството му. Всички работихме заедно, за да може възстановяването му да премине по най-добрия възможен начин“, допълни президентът на каталунците.



Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

